إعادة القصر المتواجدين بإسبانيا.. هذا ما كشفه وزير الداخلية
الجزائر

إيمان بوخاتم
ح.م

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الإثنين، عن اتفاق بين السلطات الجزائرية والإسبانية من أجل إعادة الأطفال القصر الذي غادوا أرض الوطن، بطريقة غير شرعية نحو السواحل الإسبانية.

وفي تصريح له، عقب اللقاءات التنائية التي جمعته بنظيره الإسباني فرناندو مارلاسكا غراندي، قال سعيود إن الجزائر استجابت لطلب السلطات القضائية الإسبانية والمتعلقة بتقديم المعلومات والملفات المطلوبة في القضية، مؤكدا استجابة مديد لطلب الجزائر في المستقبل القريب.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الداخلية أن الجزائر و إسبانيا يتقاسمان نفس الرؤية والمقاربة في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية.

من جانبه، أشار وزير الداخلية الإسباني إلى إعادة بعث برتوكول واتفاق إرجاع المهاجرين غير الشرعيين، موضحا أن لجنة تقنية تعمل على دراسة سبل تحيين هذا البرتوكول حتى يصبح فعالا.

وكانت قد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، شهر سبتمبر المنصرم بمغادرة 7 قصَر من شواطئ العاصمة نحو جزيرة إيبيزا الإسبانية في رحلة هجرة غير شرعية، عبر قارب صغير.

وقد وثق المراهقون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و17 سنة رحلتهم في مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر  مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

