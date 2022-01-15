إعادة النظر في القانون الخاص.. وزير التربية يوضح

كشف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، أن الوزارة التزمت بآجال محددة لإعادة النظر في القانون الخاص للأسلاك المنتمية للتربية، مضيفا أن مصالحه على مشارف الانتهاء منها.

وأوضح بلعابد،السبت، خلال لقائه مع نقابة المفتشين، أن الوزارة تعمل على دراسة كل الملفات والمطالب التي رفعتها نقابات التربية، مشيرا إلى أنه سيواصل لقاءه معهم ودراسة كل المقترحات المقدمة.

كما دعا وزير التربية إلى مواصلة التحسيس بضرورة التلقيح، وتوخي الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي مخاطر وباء كورونا.

وأشاد بلعابد، بالجهور المبذولة لتأمين عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة خلال الثلاثي الثاني للسنة الدراسية 2021-2022.

وذكر الوزير بضرورة تكثيف الجهود وتوخي الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي مخاطر وباء كورونا (كوفيد -19).