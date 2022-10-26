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اقتصاد

إعادة انتخاب الجزائري محمد حمال أمينا عاما لمنتدى الدول المصدرة للغاز

الشروق أونلاين
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إعادة انتخاب الجزائري محمد حمال أمينا عاما لمنتدى الدول المصدرة للغاز
أرشيف
محمد حمال

أُعيد انتخاب الجزائري محمد حمال يوم الثلاثاء بالقاهرة، أمينا عاما لمنتدى الدول المصدرة للغاز لفترة ثانية مدّتها سنتين.

وحسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم، فقد تمّ الانتخاب في خلال الاجتماع الوزاري الـ24 لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي شارك فيه وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.

وكان محمد حمال قد انتخب على رأس الهيئة خلال اجتماعها الوزاري الـ23 الذي ترأسته بوليفيا في 16 نوفمبر المنصرم.

وتقلّد حمال العديد من المناصب الهامة في القطاع، من عضو في مجلس محافظي منظمة أوبك، وعضو في اللجنة التنفيذية لمنتدى الطاقة العالمي، إلى عضو في مجلس إدارة منتدى الدول المصدرة للغاز.

كما شغل دورا استشاريا لدى الامين العام لمنظمة أوبك، ولدى وزارة الطاقة والمناجم. وبدأ مسار حمال في مجمع سوناطراك كنائب لرئيس قسم الاستراتيجية والتخطيط.

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