-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

إعادة برمجة الرحلات البحرية من وإلى مرسيليا لهذا السبب

الشروق أونلاين
  • 279
  • 0
إعادة برمجة الرحلات البحرية من وإلى مرسيليا لهذا السبب

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري، عن إعادة برمجة بعض رحلاتها من وإلى مرسيليا بسبب إضراب العمال الذي أعلنت عنه سلطات الميناء الفرنسي.

وأفادت المؤسسة في بيان لها أنه عقب إشعار بإضراب مدته 72 ساعة، أعلنته سلطات ميناء مرسيليا، تنهي المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إلى علم زبائنها عن إعادة برمجة بعض من رحلاتها على النحو التالي:

1- مرسيليا – الجزائر بتاريخ 24 مارس في تمام الساعة 12سا بدلا من الرحلة المبرمجة بتاريخ 22 مارس 2023

2- الجزائر-مرسيليا بتاريخ 25 مارس في تمام الساعة 16 سا بدلا من الرحلة المبرمجة بتاريخ 23مارس 2023

3- مرسيليا -الجزائر بتاريخ 26 مارس 2023 في تمام الساعة 16 سا مساءا بدلا من تاريخ 25 مارس 2023

4- الجزائر -مرسيليا بتاريخ 27 مارس في تمام الساعة 16 سا مساءا بدلا من تاريخ 26 مارس 2023

5- مرسيليا -الجزائر بتاريخ 28 مارس في تمام الساعة 16 سا بدلا من تاريخ 27 مارس 2023.

مقالات ذات صلة
الجزائر تحتضن اجتماع المنظمة الإفريقية لمنتجي النفط

الجزائر تحتضن اجتماع المنظمة الإفريقية لمنتجي النفط

بداري: المرافقة البيداغوجية والإدارية والمالية الكاملة لمشاريع الابتكار

بداري: المرافقة البيداغوجية والإدارية والمالية الكاملة لمشاريع الابتكار

سيظل التاريخ يذكر دفاع مونيك هيرفو عن المناضلين الجزائريين

سيظل التاريخ يذكر دفاع مونيك هيرفو عن المناضلين الجزائريين

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 22 مارس 2023

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 22 مارس 2023

هذه حصيلة عمليات مفارز الجيش الوطني خلال الأسبوع الماضي

هذه حصيلة عمليات مفارز الجيش الوطني خلال الأسبوع الماضي

بيان من وزارة الشؤون الدينية حول تحرّي هلال رمضان

بيان من وزارة الشؤون الدينية حول تحرّي هلال رمضان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد