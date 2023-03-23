إعادة برمجة الرحلات البحرية من وإلى مرسيليا لهذا السبب

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري، عن إعادة برمجة بعض رحلاتها من وإلى مرسيليا بسبب إضراب العمال الذي أعلنت عنه سلطات الميناء الفرنسي.

وأفادت المؤسسة في بيان لها أنه عقب إشعار بإضراب مدته 72 ساعة، أعلنته سلطات ميناء مرسيليا، تنهي المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إلى علم زبائنها عن إعادة برمجة بعض من رحلاتها على النحو التالي:

1- مرسيليا – الجزائر بتاريخ 24 مارس في تمام الساعة 12سا بدلا من الرحلة المبرمجة بتاريخ 22 مارس 2023

2- الجزائر-مرسيليا بتاريخ 25 مارس في تمام الساعة 16 سا بدلا من الرحلة المبرمجة بتاريخ 23مارس 2023

3- مرسيليا -الجزائر بتاريخ 26 مارس 2023 في تمام الساعة 16 سا مساءا بدلا من تاريخ 25 مارس 2023

4- الجزائر -مرسيليا بتاريخ 27 مارس في تمام الساعة 16 سا مساءا بدلا من تاريخ 26 مارس 2023

5- مرسيليا -الجزائر بتاريخ 28 مارس في تمام الساعة 16 سا بدلا من تاريخ 27 مارس 2023.