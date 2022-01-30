إعادة برمجة مباراة “الكناري” في كأس الاتحاد الإفريقي

قرّر الاتحاد الافريقي لكرة القدم، السبت، إعادة برمجة مباراة العودة بين فريق شبيبة القبائل والضيف نادي ليوباردس من إستواتيني.

وستُجرى هذه المباراة في الـ 6 من فيفري المقبل، بِملعب “1 نوفمبر 1954” بِتيزي وزو. في إطار إياب الدور الثالث من عمر منافسة كأس “الكاف”. بعد أن كانت مبرمجة بِتاريخ الجمعة الـ 28 من جانفي الحالي.

وكان لاعبو فريق شبيبة القبائل قد حضروا إلى ملعب تيزي وزو، مساء الجمعة، بينما غاب النادي المنافس. وبعد انتظاره مدّة 15 دقيقة كما تنصّ عليه لوائح المنافسة، قرّر طاقم التحكيم التونسي إنهاء المباراة قبل الآوان.

وتحجّج مسؤولو نادي ليوباردس من إسواتيني، بِالظروف الجوية القاسية بِتركيا (تساقط الثلوج)، وتجميد حركة النقل الجوّي، وعدم تمكّنهم من السفر إلى الجزائر. عِلما أن إدارة هذا الفريق لا تملك ولم تستأجر طائرة خاصّة لِنقل لاعبيها، من إسواتيني (جنوب القارّة السمراء) إلى الجزائر في سفرية واحدة.

وأبدت إدارة نادي شبيبة القبائل استياءها من “تراخي” الفاف، بِخصوص ملف هذه المباراة. خاصة وأن فريق “الكناري” تنتظره أجندة مكثّفة، وزاد إعادة تنظيم هذه المباراة الطين بلّة.

للإشارة، فإن مباراة الذهاب بِإسواتيني انتهت بِخسارة صغيرة وبِهدف لِصفر لِفريق شبيبة القبائل. أمّا في حال تأهّل مُمثّل الكرة الجزائرية إلى دور المجموعات، فسيلعب في فوج يضمّ شبيبة الساورة والاتحاد الليبي وأورلندو بيراتس الجنوب إفريقي.