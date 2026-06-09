إعادة بعث الأملاك الصناعية المصادرة وتحويلها إلى مشاريع منتجة

أكد على خلق ديناميكية اقتصادية محلية في ولايات الجنوب... يحي بشير:

جدد وزير الصناعة، يحيى بشير، التأكيد على مواصلة جهود الدولة لإعادة بعث الأصول الصناعية المصادرة وإدماجها في الدورة الاقتصادية، من خلال تحويلها إلى وحدات إنتاجية تساهم في دعم التنمية المحلية والحفاظ على مناصب الشغل.

وأشرف الوزير، رفقة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية حورية مداحي، ووالي ولاية أدرار فضيل ضويفي، على وضع حيز الخدمة مصنع الآجر “تيمادنين 02” التابع لشركة “سيمكا”، كما قام بمعاينة مصنع “تيمادنين 01″، وذلك في إطار زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية أدرار للوقوف على واقع المشاريع الصناعية المسترجعة وآفاق إعادة تأهيلها واستغلالها.

ويعد مصنع “تيمادنين 02” من بين الأملاك الصناعية المصادرة التي تمت إعادة بعثها تدريجيا ضمن مساعي تثمين الأصول المسترجعة وإعادة إدماجها في النشاط الاقتصادي. وقد أنجز المشروع باستثمار قدره 2.36 مليار دينار، فيما تصل طاقته الإنتاجية النظرية إلى 180 ألف طن سنويا من مادة الآجر، مع الحفاظ على نحو 100 منصب شغل مباشر.

وخلال الزيارة، اطلع الوزير على مستوى النشاط المسجل بالمصنع بعد دخوله مرحلة الاستغلال الجزئي، وظروف التشغيل والإنتاج، حيث شدد على ضرورة تحسين ظروف العمل وتعزيز معايير الأمن والسلامة، مع الإسراع في إعداد تشخيص تقني شامل يسمح برفع جودة المنتج وتقليص نسبة التلف وتحسين مردودية خطوط الإنتاج.

كما دعا إلى الرفع التدريجي للطاقة الإنتاجية واستغلال الإمكانات المتاحة بالمصنع بالشكل الأمثل، بما يضمن تحسين الأداء وتعزيز مساهمته في تلبية احتياجات السوق المحلية.

وفي محطة أخرى، عاين وزير الصناعة مصنع الآجر “تيمادنين 01″، المصنف ضمن الأصول الصناعية المسترجعة، والذي يحتاج إلى عملية إعادة تأهيل شاملة بسبب تقادم تجهيزاته ومعداته التقنية.

واطلع الوفد الوزاري على وضعية الهياكل والتجهيزات بالمصنع ومختلف الجوانب التقنية المرتبطة به، حيث تم تسجيل الحاجة إلى برنامج لإعادة التأهيل والتحديث يسمح بإعادة بعث الوحدة الصناعية واستغلالها في أفضل الظروف.

وأكد الوزير أهمية تثمين الأصول الصناعية المسترجعة وإعادة إدماجها في الدورة الإنتاجية، مشددا على ضرورة الإسراع في دراسة سبل إعادة تأهيل مصنع “تيمادنين 01” ووضعه مجددا حيز الاستغلال، بما يعزز النسيج الصناعي المحلي ويدعم التنمية الاقتصادية بولاية أدرار.