إعادة بعث اللجان الاستشارية الاستشفائية لتحسين نوعية العلاج

لدى تقييم عمل الأفواج المشتركة.. وزير التعليم العالي:

أكد وزير العليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن إعادة بعث اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية المحلية والوطنية سيساهم في “تحسين أداء” هذه اللجان ومن ثمة تطوير العلاج والتكوين في العلوم الطبية.

وأوضح المسؤول الأول عن القطاع بمناسبة تقييم أعمال أفواج العمل المشتركة بين وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي بحضور وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد أن “إعادة بعث هذه اللجان سيساهم كذلك في تنظيم التدريبات التطبيقية والاستشارة في مجال تحديد معارف الأخصائيين الاستشفائيين”.

كما سيساهم في ضبط معايير تأهيل الهياكل الاستشفائية الجامعية وتحديد مقاييس نشاطات مصالحها”.

وأضاف بن زيان في هذا الإطار أن وقوف الوزيرين على عملية تقييم الأفواج الأربعة نابع من “الحرص على تعزيز التنسيق الدائم والمستمر بين القطاعين وعلى الاهتمام البالغ بالنتائج التي ستسفر عنها أشغال هذه اللجان وما لها-كما أضاف- من أثر بالغ في تطوير التكوين في العلوم الطبية”.

كما تهدف عملية تقييم أشغال هذه الأفواج – حسبه – إلى” بناء شراكة قوية وتحيين العدة التنظيمية والقانونية وكذا تنظيم الدراسات والتكوين التطبيقي بما يعزز مهارات الأطباء والأساتذة لمجابهة التحديات المطروحة على المستويين التكويني والتطبيقي”.

واعتبر ذات المسؤول أن دراسة الجوانب المتعلقة بالعلوم الأساسية في العلوم الطبية وكذا مراجعة الشبكة التقييمية الخاصة بالترقيات في مختلف رتب الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين ومعايير مناقشة أطروحة الدكتوراه في العلوم الطبية من “الانشغالات التي ينبغي أن تولى لها عناية خاصة”.

كما أن طرح مسألة مناقشة التكوين في علوم التمريض ودراسة سبل تطويره وتحسين نوعيته ضمن عمل الافواج المشتركة يعود “للأهمية التي يوليها له القطاع لتحسين الأداء والتكفل بصحة المواطن”، يضيف وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الوزير بأن دائرته الوزارية “تسعى من خلال عملية التقييم والمتابعة المستمرة لأعمال الأفواج المشتركة إلى الانتقال بالبحوث العلمية من بحوث أكاديمية نظرية إلى بحوث تطبيقية ناجعة وفعالة”.