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بعد نجاح تظاهرة الربيع المسرحي.. حكيم دكار يكشف:

إعادة بعث “بانوراما السينما” في الخريف المقبل

زهية منصر
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إعادة بعث “بانوراما السينما” في الخريف المقبل
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تستعد لجنة النشاط الثقافي ببلدية قسنطينة، لإعادة فعاليات “بانوراما السينما”، في الخريف المقبل. وهذا، ضمن برنامج لجنة النشاطات الثقافية.

وقال حكيم دكار، رئيس اللجنة، إن التظاهرة التي ينتظر أن تجمع الفاعلين في المجال من خلال عروض أفلام وندوات حول الفن السابع، تأتي في إطار خطة ثقافية ترمي إلى إعادة قسنطينة إلى إطارها الثقافي، وإعطائها ما تستحق كمدينة ثقافية، كانت في يوم منطلق الإشعاع الثقافي الذي قاومت من خلاله الجزائر المساعي الاستعمارية الرامية إلى مسخ الشخصية الجزائرية.

وتأتي التظاهرة بعد نجاح الربيع المسرحي الذي احتضنته قسنطية مؤخرا، الذي أبان عن تعطش الجمهور القسنطيني إلى الفعل الثقافي والمسرحي وصالح الجمهور مع الخشبة. كما احتضنت أيضا قسنطينة بمبادرة من لجنة النشاطات وتعاون مع المركز الجزائري لتطوير السينما والديوان الوطني للثقافة والإعلام عرض فليم “هيليوبوليس”، الذي استقبله الجمهور بحفاوة.

للإشارة، كانت تظاهرة بانوراما السينما قد أطلقت في ثمانينيات القرن الماضي بقسنطينة، وكانت لها مكانتها قبل أن تختفي، حيث ترأس الطبعة الأولى المخرج علي عيساوي عام 1984، التي عقدت يومها تحت أشراف المرحوم محمد الطاهر بودربالة، الذي كان محافظا لجبهة التحرير الوطني، حيث جمعت كبار المخرجين والفنانين.

وتعول لجنة النشاطات لقسنطينة على إعادة بعث هذه التظاهرة لفتح المجال أمام الجمهور القسنطيني لنيل فرصته ونصيبه من الفعل الثقافي.

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