إعادة بعث مؤسسات عمومية متوقفة قريبا

بشكل تدريجي... وزير الصناعة يؤكد:

كشف وزير الصناعة، زغدار احمد، خلال زيارته التفقدية أمس للمنشآت الصناعية بولاية سيدي بلعباس، عن فتح المجال أمام المستثمرين الخواص من اجل إنشاء مناطق صناعية خاصة، تشجيعا وتسهيلا لنشاطهم، حيث من شأن هذا القرار حسب الوزير فور تطبيقه، القضاء على البيروقراطية الإدارية التي أدت إلى تجميد العديد من المشاريع الصناعية.

وجدد وزير القطاع عزم الدولة على بعث من جديد المؤسسات الاقتصادية المتوقف نشاطها منذ أكثر من 13 سنة، موضحا بأن وزارته شرعت في إعادة إنعاش 7 مؤسسات كمرحلة أولى من بين أكثر من 50 مؤسسة تم إحصاؤها.

وفي ذات السياق، صرح الوزير بأنه من المنتظر أن تستأنف وحدة تلاغ التابعة للمؤسسة الاقتصادية للصناعات الالكترونية “ايني” عملها في إعادة تدوير ورسكلة نفايات الأجهزة الالكترونية بـ15 عاملا قبل نهاية السنة الجارية.

وأضاف الوزير بأنه سيليها إعادة بعث نشاط المؤسسة المختصة في صناعة التغذية المتواجد مقرها برأس الماء خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة، كاشفا بأنه تم عقد شراكة مع مجمعي “ايني اقروديف” و”الاك الجزائر” لإنتاج وتوزيع المواد الغذائية على المحلات التجارية، ما سيسمح بتشغيل 50 عاملا في مرحلة أولى.

ومن المنتظر أن ينطلق عمل مؤسسة عين وسارة في الثلاثي الثاني من السنة القادمة، حيث ستتخصص في تصنيع العتاد الطبي ولوازمه مما سيمكن من فتح 50 منصب شغل.

وتخللت زيارة وزير الصناعة توقيع اتفاقية بين مؤسسة الصناعات الالكترونية “ايني” والشركة الإيطالية العالمية “فايمر”، وستمكن هذه الشراكة من تصنيع مخزنات الطاقة ووحدات التحويل للمحطات الشمسية، وكذا لواحق المراقبة لصناعة الطاقة الكهروضوئية. وتهدف هذه الشراكة، حسب الوزير، إلى تطوير إدماج المنتج المحلي خلال السنوات الأولى ليصل إلى 50% في السنة الخامسة.