إعادة بعث مشاريع المستشفيات الجامعية المجمدة بعدة ولايات

الوزير الأول يكلّف فريق عمل بإدارة الملف

كشفت مراسلة صادرة عن وزارة الصحة، عن قرب إعادة إطلاق كل مشاريع المستشفيات الجامعية المبرمجة في وقت سابق والتي مسها التجميد، على أن تتولى إدارة خاصة تتبع هذه المشاريع من خلال السهر على نوعية الأشغال من جهة وكذا احترام آجال الإنجاز من جهة أخرى، وذلك تنفيذا لتعليمات الوزير الأول.

وأكد وزير الصحة عبد الحق سايحي بتاريخ 4 ماي الجاري، في رده على سؤال برلماني كتابي، بخصوص الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بإعادة بعث مشروع إنجاز مستشفى جامعي لفائدة ولاية بجاية، الذي برمج منذ فترة قبل أن يمسه التجميد، أنه نظرا لأهمية المشروع على غرار باقي مشاريع المستشفيات الجامعية عبر كامل التراب الوطني، فقد “تقرر أن تكون لهذه الأخيرة إدارة خاصة لضمان النوعية واحترام آجال الإنجاز”.

وأشار الوزير إلى أن الوزير الأول أيمن عبد الرحمان، قد أسدى تعليمات لتشكيل فريق عمل يتكفل بتسيير مشاريع إنجاز هذه الهياكل الصحية الهامة، وأن أشغال هذا الفريق قد أفضت إلى إيداع تقرير يتضمن مقترحات تشمل كل الجوانب المتعلقة بإعادة إطلاق هذه المشاريع “المعلقة” في أقرب الآجال.

وتولي السلطات العليا للبلاد أهمية كبيرة لقطاع الصحة، وذلك بغرض التكفل الأمثل بالمرضى داخل الوطن، ويدخل قرار إعادة بعث المستشفيات الجامعية المجمدة منذ فترة ضمن مسعى إعادة إصلاح القطاع وبالتالي استدراك النقص المسجل على مستوى العديد من الولايات.