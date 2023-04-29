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الجزائر

إعادة بعث مشروع إنجاز المسجد القطب في غليزان

ياسر كعبش
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إعادة بعث مشروع إنجاز المسجد القطب في غليزان
ح.م
بعث مشروع المسجد القطب في غليزان

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، يوم السبت، عن إعادة بعث إنجاز مشروع المسجد القطب بولاية غليزان، حسبما جاء في بيان وزارة الشؤون الدينية.

وصرح بلمهدي على هامش زيارته التفقدية للمشروع قائلا: “رفعنا التحفظات مع والي ولاية غليزان وكل العوائق لمباشرة الانطلاقة الجديدة اليوم قصد إتمامه في أقرب الآجال وفتحه بمناسبة 1 نوفمبر المقبل”.

وتابع الوزير تصريحاته: “سنعمل جميعا على تكثيف الجهود والحرص على أن يكون المسجد القطب لولاية غليزان صرحاً لتقديم خدمات للمجتمع ومعلماً من المعالم التاريخية والحضارية لهذه المنطقة”.

ويضّم هذا الصرح الديني الذي تبلغ تكلفته المالية 1.8 مليار دينار جزائري عدة مرافق أهمها: قاعة الصلاة والمدرسة القرآنية وقاعة المحاضرات والمكتبة والسكنات الوقفية بالإضافة لمحلات تجارية وقفية ومساحات خضراء.

وأعطى الوزير توجيهات صارمة لاحترام الآجال المحددة لإنهاء ما تبقى من الأشغال ليستفيد منه سكان الولاية، حيث حرص على ضرورة التقيد بالمواصفات التقنية ونمطية بناء المساجد.

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