منها 10 مؤسسات تمت مصادرة أموالها

سيتم إعادة بعث 25 مؤسسة صناعية متوقفة عن النشاط، قبل نهاية السنة الجارية 2022، حسب ما صرح الخميس بالجزائر، وزير الصناعة أحمد زغدار.

وفي جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية، أوضح زغدار، أنه سيتم قبل نهاية السنة الجارية إعادة بعث نشاط 25 مؤسسة منها 15 مؤسسة عمومية كانت متوقفة بشكل كلي و10 مؤسسات تمت مصادرة أموالها.

وتحصي وزارة الصناعة إجمالا 51 مؤسسة ووحدة عمومية صناعية متوقفة عن النشاط، يجري العمل على إزالة العقبات التي تعترض إطلاق نشاطها من جديد.

ولهذا الغرض، تم إنشاء فوج عمل مكلف بدراسة دقيقة لهذه المؤسسات وتحديد الآجال والتدابير المتخذة، وفقا لعدة خيارات مطروحة، تخضع لمنطق اقتصادي بحت.

وتطرق على سبيل المثال إلى مصنع مادة الخميرة لبوشقوف (قالمة) المرتقب إعادة بعثه قريبا والذي سيوفر على الدولة فاتورة واردات سنوية لهذه المادة تقدر بـ150 مليون دولار.

ويتضمن النسيج الاقتصادي الوطني حسب الوزير 1 مليون و300 مؤسسة كبيرة ومتوسطة وصغيرة منها 85 بالمائة تابعة للقطاع الخاص، ما يؤكد حسبه، على أهمية الخواص في التنمية الاقتصادية كشركاء أساسيين للقطاع العمومي الذي يتخصص في مجال تلبية “الطلب العمومي”.