إعادة بيع تذاكر مباراة بوركينافاسو على الانترنيت.. وزارة الرياضة تتحرك

أودعت وزارة الشباب والرياضة شكوى، لدى الجهات المختصة من أجل التحقيق، في إعادة بيع تذاكر مباراة الجزائر أمام بوركينافاسو، في مختلف أنحاء الوطن وعلى صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وهي التصرفات التي وصفتها وزارة الشباب والرياضة بالإجرامية.

وقالت وزارة الشباب والرياضة في بيان لها: “بعد الانتهاء من عملية بيع التذاكر (14.000 تذكرة) يوم السبت 14 نوفمبر 2021 بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، والمتعلقة بمباراة فريقنا الوطني ضد فريق بوركينا فاسو هذا الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وبالرغم من التدابير الصارمة التي اتخذت أثناء عملية البيع، لا سيما تقديم جواز التلقيح الصحي أو شهادة التلقيح وبطاقة التعريف الوطنية، وعدم السماح باقتناء أكثر من خمس (05) تذاكر لكل مناصر مع إلزامية تقديم بطاقات التعريف الوطنية وجوازات التلقيح الصحية أو شهادات التلقيح للأشخاص الغائبين”.

وأضافت الوزارة في بيانها: “تبين خلال 48 ساعة الأخيرة أن هناك أطرافا تقوم بإعادة بيع التذاكر مزورة أو حقيقية في مختلف أنحاء الوطن وعلى صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية”.

وقال بيان وزارة الشباب والرياضة في الأخير: “بناء على ذلك، تعلن وزارة الشباب والرياضة انه تم صباح اليوم إيداع شكوى لدى الجهات الرسمية المختصة من أجل القيام بالتحقيقات اللازمة للكشف عن الأطراف التي تقف وراء هذه التصرفات الإجرامية”.