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الجزائر

إعادة تأهيل السد الأخضر.. هذا ما أمر به شرفة

الشروق أونلاين
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إعادة تأهيل السد الأخضر.. هذا ما أمر به شرفة

وجه وزير الفلاحة، يوسف شرفة، الاثنين، تعليمات تقضي بضرورة استدراك التأخر المسجل في تجسيد مشروع توسيع وإعادة تأهيل السد الأخضر، على مستوى بعض الولايات.

وجاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع عمل بمقر الوزارة خصص لتقييم مدى تقدم المشروع، بحضور كل من محافظي الغابات ومدراء المصالح الفلاحية للولايات الـ 13 المعنية، بالإضافة إلى المؤسسات الاقتصادية المكلفة بإنجاز مختلف العمليات، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وبعد الاستماع لمختلف المتدخلين، أسدى شرفة توجيهاته لاستدراك التأخر المسجل في بعض الولايات، مذكرا بالأهمية التي يكتسيها هذا المشروع، والأولوية المعطاة له من طرف السلطات العليا للبلاد، حسب نفس المصدر.

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