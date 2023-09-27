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وزير الداخلية للولاة المنتدبين..

إعادة تأهيل العاصمة والرقي بها إلى مصف العواصم الكبرى

الشروق أونلاين
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إعادة تأهيل العاصمة والرقي بها إلى مصف العواصم الكبرى
وزير الداخلية والوالي رابحي والولاة المنتدبين للعاصمة

شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مرّاد، يوم الأربعاء، على إعادة تأهيل العاصمة والرقي بها إلى مصف العواصم المتوسطية الكبرى. 

وذلك خلال استقبال الوزير مرّاد للولاة المنتدبين لولاية الجزائر العاصمة، بحضور الوالي رابحي، حيث ذكرهم “بالأولوية التي توليها السلطات العمومية لإعادة تأهيل العاصمة”.

“والرقي بها إلى مصف العواصم المتوسطية الكبرى، بالنظر لكونها الواجهة الأولى للبلاد. من خلال إيلاء العناية لعصرنة مرافقها والحفاظ على نظافة وجمالية محيطها فضلا على تثمين موروثها الحضاري العريق”.

كما أسدى وزير الداخلية عدد من التوجيهات للولاة المنتدبين المعينين حديثا والذين جددت فيهم الثقة حسب بيان الوزارة:

  • تعزيز الوتيرة التنموية الايجابية التي تشهدها ولاية الجزائر.
  • استكمال المشاريع المهيكلة الكبرى المندرجة ضمن المخطط الاستراتيجي للعاصمة.
  • رفع مستوى الخدمات العمومية ذات الأولوية للمواطنين.
  • التركيز على ضمان توازن تنموي بين مختلف مناطق إقليم الولاية.
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