إعادة ترشيح هليوبوليس لجعفر قاسم لمسابقة الأوسكار

المركز الثقافي الفرنسي بالجزائر يعرض "الأخوات" في 6 نوفمبر المقبل:

فصلت اللجنة الجزائرية الخاصة بالأعمال المرشحة لتمثيل الجزائر في مسابقة الأوسكار في هوية الفيلم الذي سيحمل اسم الجزائر في هذه المسابقة حيث تم رسميا إعادة ترشيح فيلم هليوبوليس للأوسكار على حساب فيلم يمينة قيقي الذي رشحه أيضا المركز الجزائري لتطوير السينما لذات المسابقة لكنه لم ينل رضا اللجنة المتكونة من لخضر حمينة من كل من بلقاسم حجاج رشيد بن علال، ياسمين شويخ، سليم عقار وسليم داد.

و التي فضلت إعادة ترشيح فيلم جعفر قاسم بعد أن رشح في طبعة 2019 وتم سحبه بسبب عدم استيفائه لشرط العروض التجارية بسبب أزمة كورونا من جهة أخرى أعلنت المعهد الثقافي الفرنسي بالجزائر عن برمجة عرض الفيلم في 6 نوفمبر المقبل حسبما أعلنه المعهد على صفحته الرسمية على الفاسبوك.

للإشارة، لم ينظم فيلم الاخوات عرضه الوطني الأولى الى حد يوم، وهو محل مشاكل إدارية وتسييرية سبق وأشارت إليها تقارير الخبرة المالية سابقا، وكان من ضمن الملفات التي خضعت مؤخرا للتحقيقات والتدقيق من طرف المفتشة العامة للمالية بل إن مخرجته لم تكلف نفسها عناء تسجيل اسم الجزائر كطرف منتج ضمن أفيش العمل، الذي عرض في مهرجان أنجوليم بفرنسا.

وقد عرف هذا العمل سلسلة من المشاكل منذ أن رفض من طرف لجنة القراءة بالوزارة، قبل أن يعاد فرضه استنادا إلى علاقة المخرجة بعائلة الرئيس السابق.