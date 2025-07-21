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الجزائر

إعادة تشغيل المصعد الهوائي “عنابة – سرايدي” بعد توقف دام 6 سنوات

الشروق أونلاين
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إعادة تشغيل المصعد الهوائي “عنابة – سرايدي” بعد توقف دام 6 سنوات
ولاية عنابة (شبكات)
إشراف الوزير سعيود رفقة والي ولاية عنابة على إعادة تشغيل المصعد الهوائي "عنابة – سرايدي"، 21 جويلية 2025.

أشرف وزير النقل، السعيد سعيود، رفقة والي ولاية عنابة، اليوم الاثنين، 21 جويلية، على إعادة تشغيل المصعد الهوائي “عنابة – سرايدي” من جديد، بعد توقفٍ دام لأكثر من ست سنوات.

وتلقى الوزير خلال اشرافه على العملية عرضا تقنيا مفصلا تضمّن السعة الاستيعابية، الطول الإجمالي للمصعد، وعدد المقصورات، بالإضافة إلى عرض قدّمه مدير المشروع استعرض فيه مراحل إعادة التأهيل، عمليات المراجعة الشاملة وكذا التدخلات التقنية التي مست مختلف تجهيزات المنشأة، وفقا لما أفادت به الوزارة.

ليشدد الوزير على إدراج برنامج منتظم للصيانة الدورية لضمان استمرارية الخدمة وفق أعلى معايير السلامة والجودة، مع توفير الظروف التقنية والبشرية الكفيلة بالحفاظ على جاهزية المصعد على مدار السنة.

كما أبرز الوزير أهمية إعادة تشغيل هذا المرفق الحيوي في تنشيط النقل السياحي وربط مدينة عنابة بمنطقة سرايدي الجبلية، بما يساهم في خلق ديناميكية اقتصادية وسياحية مستدامة.

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