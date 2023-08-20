-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات
النسخة الأكثر محافظة على البيئة في تاريخ المونديال

إعادة تصنيع 173 طن من مخلّفات كأس العالم 2022 في قطر

الشروق أونلاين
  • 145
  • 0
إعادة تصنيع 173 طن من مخلّفات كأس العالم 2022 في قطر
أرشيف
مونديال قطر

173 طنا من المواد المصنوعة من البوليستر، من مخلّفات مونديال كرة القدم عام 2022 في قطر، ستتمّ إعادة تصنيعها، حسب ما كشفت عنه اللجنة العليا للمشاريع والإرث في الدولة. 

وأوضحت اللجنة العليا يوم السبت في البيان، أن المخلّفات التي استخدمت في شكل مواد ترويجية ودعائية وحواجز خلال البطولة، سيجري تدويرها في مصنع بالسعودية، لتصنيع منتجات جديدة.

ويأتي هذا في سياق استضافة قطر للنسخة الأكثر استدامة ومحافظة على البيئة في تاريخ المونديال، يوضح بيان اللجنة.

وقالت المهندسة بدور المير وهي المدير التنفيذي لإدارة الاستدامة في اللجنة بالمناسبة:”نحن سعداء بشراكتنا مع المصنع السعودي، الذي يساعدنا في إعادة تدوير أطنان من المواد التي عادة ما كانت تلقى في مكبات النفايات”.

“وهو ما يعزز من مكانة مونديال قطر 2022، باعتباره علامة فارقة على صعيد الاستدامة في البطولات الرياضية الكبرى”، تضيف المسؤولة.

مقالات ذات صلة
السعودية توقّع “شراكة استراتيجية” مع الدوري الإسباني

السعودية توقّع “شراكة استراتيجية” مع الدوري الإسباني

الإستخبارات التركية تعتقل شخصا قلد صوت أردوغان بالذكاء الإصطناعي

الإستخبارات التركية تعتقل شخصا قلد صوت أردوغان بالذكاء الإصطناعي

طليقة المغربي أشرف حكيمي تُشعل الجدل بتعليق عن ابنها

طليقة المغربي أشرف حكيمي تُشعل الجدل بتعليق عن ابنها

كندا تتهم “ميتا” المالكة لفايسبوك، باللامسؤولية لهذا السبب..

كندا تتهم “ميتا” المالكة لفايسبوك، باللامسؤولية لهذا السبب..

بعد عرض “مقاطع مُخلّة”.. إطفاء الشاشات العامة في العراق

بعد عرض “مقاطع مُخلّة”.. إطفاء الشاشات العامة في العراق

سياح “حمقى” يُحرجون رئيسة الوزراء الإيطالية وهذا ما فعلته

سياح “حمقى” يُحرجون رئيسة الوزراء الإيطالية وهذا ما فعلته

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد