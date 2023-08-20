إعادة تصنيع 173 طن من مخلّفات كأس العالم 2022 في قطر

النسخة الأكثر محافظة على البيئة في تاريخ المونديال

173 طنا من المواد المصنوعة من البوليستر، من مخلّفات مونديال كرة القدم عام 2022 في قطر، ستتمّ إعادة تصنيعها، حسب ما كشفت عنه اللجنة العليا للمشاريع والإرث في الدولة.

وأوضحت اللجنة العليا يوم السبت في البيان، أن المخلّفات التي استخدمت في شكل مواد ترويجية ودعائية وحواجز خلال البطولة، سيجري تدويرها في مصنع بالسعودية، لتصنيع منتجات جديدة.

ويأتي هذا في سياق استضافة قطر للنسخة الأكثر استدامة ومحافظة على البيئة في تاريخ المونديال، يوضح بيان اللجنة.

وقالت المهندسة بدور المير وهي المدير التنفيذي لإدارة الاستدامة في اللجنة بالمناسبة:”نحن سعداء بشراكتنا مع المصنع السعودي، الذي يساعدنا في إعادة تدوير أطنان من المواد التي عادة ما كانت تلقى في مكبات النفايات”.

“وهو ما يعزز من مكانة مونديال قطر 2022، باعتباره علامة فارقة على صعيد الاستدامة في البطولات الرياضية الكبرى”، تضيف المسؤولة.