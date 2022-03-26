إعادة تفعيل البحوث السريرية في الجزائر

بعد توقف استمر أشهرا عديدة

أعلنت وزارة الصحة عن استئناف التجارب السريرية في الجزائر بعد توقف خلال الأشهر الماضية.

وأكّد ممثل الوزارة، محمد الحاج، أنّ “البحوث السريرية وأخلاقياتها ستقنن لتعود إلى واجهة الجهود العلمية والطبية بعد أن توقّفت في الفترة الأخيرة”.

وأضاف المتحدث أنّ الجزائر تحصي إلى غاية 25 مارس الجاري، 99 تجربة سريرية معلنا عنها، فيما هناك تجارب سريرية تدخل في إطار بحوث أطباء من مختلف التخصصات.

وتطرّق أمس، الخبراء المحليون والأجانب وبعض الأطباء المختصين، خلال الندوة التي احتضنها فندق الأوراسي، إلى أهم الأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها أصحاب التجارب الطبية السريرية، أهمها موافقة المريض أو الخاضع للتجربة على هذا البحث الذي يتم من خلال فحصه سريريا.

ودعا المشاركون في هذه الندوة إلى ضرورة التكوين، حيث ستعمل الوزارة الوصية على توحيد اللجان الخاصة بأخلاقيات المهنة في مجال التجارب السريرية مع تقييم برامج هذه التجارب، وتأطير دور الناشطين في مثل هذه البحوث العلمية.

وفِي الجزائر تم تفعيل 3 قرارات وزارية صدرت عام 2006 لتحديد وتفعيل عمل كافة المشاركين في مجال البحث السريري، ويظهر نشاط هذه البحوث حسب معطيات متوفرة لدى وزارة الصحة، أنه منذ 1997 إلى غاية 2008، تمت الموافقة على 132 دراسة، أمّا من 2008 إلى 2017، فتمت الموافقة على 138 دراسة.