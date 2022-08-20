إعادة دفن رفات 20 شهيدا بولاية سكيكدة

جانب من عملية إعادة الدفن

أشرف وزير المجاهدين العيد ربيقة، السبت، على عملية إعادة دفن 20 رفات شهيد بالمقبرة الجديدة لولاية سكيكدة.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة فإن العملية تأتي في إطار الحملة الوطنية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق لإعادة دفن رفات الشهداء الطاهرة، وضمن الفعاليات المخلدة للذكرى المزدوجة لليوم الوطني للمجاهد.

وتمت العملية حسب المصدر ذاته تحت إشراف وزير المجاهدين وذوي الحقوق بالمقبرة الجديدة للشهداء ببلدية تامالوس التي تم تدشينها من طرف ربيقة بحضور السلطات المحلية والعسكرية لولاية سكيكدة وبحضور أسر الشهداء وذويهم.