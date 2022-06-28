-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
دليلان للأساتذة والتلاميذ لضمان تقديم أحداث سليمة ومؤسسة

إعادة ضبط المناهج الدراسية في مادة التاريخ

ق. و
  • 173
  • 0
إعادة ضبط المناهج الدراسية في مادة التاريخ

قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة إن لجنة الإشراف على احتفالات ستينية الاستقلال برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أعدت برنامجا مكثفا بالمناسبة. وكشف وزير المجاهدين وذوي الحقوق لبرنامج ضيف الصباح للقناة الثانية أن الوزارة استلمت في إطار الستينية أكثر من 500 مشروع باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية وتم إلى حد الآن اعتماد 150 عنوانا سيتم طبعها خلال سنة الاحتفال بسينية الاستقلال.

وقال ربيقة إن لجنة الإشراف لاحظت تمسك واهتمام الشباب بتاريخ بلاده والدليل الكم الهائل من المشاركات في المسابقة الوطنية لاختيار شارة وشعار الاحتفال.

وبالنسبة للملحمة التي ستعرض ليلة الخامس جويلية بأوبرا الجزائر، أكد الوزير أن إنجازها تم بمستوى علمي وأكاديمي وفني عالمي وستعرض بتقنيات حديثة وبتكنولوجيا الإبهار البصري، كما أعدت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق تزامنا مع شروع وزارة التربية الوطنية في إعادة ضبط المناهج الدراسية دليلين مدرسيين للأستاذ وللتلاميذ في مختلف الأطوار بهدف تقديم تاريخ سليم ومؤسس وإيصاله بعناية إلى التلاميذ.

مقالات ذات صلة
بروتوكولات جديدة لعلاج الأورام

بروتوكولات جديدة لعلاج الأورام

هذه حقيقة الفيديو الذي يظهر حريقا في محطة تسييل الغاز بوهران

هذه حقيقة الفيديو الذي يظهر حريقا في محطة تسييل الغاز بوهران

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 28 جوان 2022

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 28 جوان 2022

والي وهران يتحدث عن الخسائر التي أحدثها الزلزال

والي وهران يتحدث عن الخسائر التي أحدثها الزلزال

الألعاب المتوسطية تنفّس الحركة المرورية في طرقات العاصمة

الألعاب المتوسطية تنفّس الحركة المرورية في طرقات العاصمة

النطق بالأحكام في قضية اختلاس أموال وزارة التضامن

النطق بالأحكام في قضية اختلاس أموال وزارة التضامن

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد