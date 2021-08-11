إعادة ضبط جدول الشطر الأخير من البطولة

قرّرت رابطة الكرة المحترفة، الأربعاء، إعادة ضبط أجندة ما تبقى من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

جاء ذلك بعد قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بِإعلان الحداد الوطني لِمدّة ثلاثة أيّام انطلاقا من هذا الخميس، ترحّما على شهداء الحرائق التي اندلعت في عدد من ولايات الوطن.

وهكذا ستُلعب الجولة المقبلة رقم “36” الإثنين القادم، بعدما كانت مُبرمجة يوما من قبل.

وتشكّل جدول الشطر الأخير من بطولة قسم النّخبة كالتالي:

في الـ 16 من أوت الحالي: تنظيم الجولة الـ 36، مع إقامة مقابلات شبيبة القبائل والزّائر وفاق سطيف، وشبيبة سكيكدة والضيف نجم مقرة، واتحاد سيدي بلعباس بِميدانه مع أولمبي المدية، ووداد تلمسان داخل القواعد مع شبيبة الساورة، بعد يومَين من ذلك.

في الـ 21 من الشهر ذاته: إجراء الجولة الـ 37.

في الـ 24 من أوت الحالي: تنظيم الجولة الـ 38 والأخيرة.

في الـ 28 من أوت الحالي: مباراة متأخّرة عن الجولة الـ 30 بين شبيبة سكيكدة والضيف فريق شبيبة القبائل.

وتنزل الأندية الأربعة الأخيرة إلى القسم الثاني، نظير صعود هلال شلغوم العيد وأمل الأربعاء.

وتنطلق بطولة القسم الأوّل للموسم الجديد في الـ 23 من أكتوبر المقبل، ويعني هذا أن أندية النخبة أمامها نحو شهرَين لِلتحضير استعدادا للاستحقاق القادم، الذي يُجرى بـ 18 فريقا و34 جولة.