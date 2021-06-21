إعادة فتح الأبواب أمام الحرفيين المطرودين من قصر الداي

بعد نقل "الشروق" لانشغالهم.. بن دودة تتدخل

تمكن العديد من الحرفيين من العودة إلى فضاءات عرض إبداعاتهم بقصر الداي بالجزائر العاصمة بعد ما تم طردهم بشكل تعسفي من دون سابق إنذار مما اضطرهم إلى مناشدة وزيرة الثقافة والفنون لإنصافهم.

وتعود وقائع الحادثة إلى تعرض عدد من الحرفيين الذين كانوا يعرضون أعمالهم بفضاءات قصر الداي بالقصبة للطرد من دون سابق إنذار بالرغم من ترخيص وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة لنشاطهم خلال زيارتها السابقة، ليتفاجأوا بقرار طردهم بحجة استغلال الفضاء من طرف متعامل خاص لإقامة نشاطات اخرى، والذي أقدم على غلق أبواب القصر ومنع الجمهور من الدخول رغم ان الاتفاقية التي وقعها مع المسؤولين تنحصر على استغلال فضاء معين دون سواه داخل قصر الداي، ليستغرب الحرفيون من التصرف الغريب الذي أقدم عليه المسؤولون الذين لم يقدموا لهم أي توضيح عن الحادثة، مما اضطرهم للاتصال بجريدة الشروق اليومي، مناشدين وزيرة الثقافة للتدخل العاجل لوضع حد لهذه الخروقات والممارسات غير المسؤولة أياما قليلة بعد توقيع اتفاقية التعاون التي أكدت فيها بن دودة على وضع دفاتر شروط لفتح الفضاءات الأثريّة والثّقافيّة أمام السيّاح، وذلك بالاستغلال من قِبل المستثمرين، بهدف المشاركة في الاقتصاد الوطنيّ بقوّةٍ تنسجم وقوّة الثقافة وحضورها في تاريخ ومستقبل الجزائر، حيث أكدت على سعيها لتحفيز الشّراكات مع العديد من القطاعات من بينها قطاع السياحة، الذي يعدُّ الشّريك الأساسيّ لترجمة المقاربات الجديدة، خاصّة تلك المتعلّقة بالاستغلال الاقتصادي للتراث الثقافي وتطوير الصّناعات الثقافية وإدماجها في الاستغلال السياحي.

وحسب مصدر من وزارة الثقافة فإن مليكة بن دودة تدخلت مباشرة عقب نشر جريدة الشروق لانشغال الحرفيين، حيث أعطت تعليماتها لإعادة فتح الأبواب امامهم والتكفل بانشغالاتهم، كما اكد ذات المصدر ان وزيرة الثقافة تولي اهمية كبيرة للحرفيين بمختلف تخصصاتهم نظرا للدور الفعال لنشاطهم والمساهمة في الاقتصاد الوطنيّ بقوّةٍ تنسجم وقوّة الثقافة بالإضافة إلى تحفيزهم للنهوض بقطاع السياحة بصفته موردا اقتصاديا هاما في الجزائر.