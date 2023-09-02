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بعد إغلاقها عقب الانقلاب العسكري

إعادة فتح الحدود “بشكل فوري” في الغابون

الشروق أونلاين
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إعادة فتح الحدود “بشكل فوري” في الغابون
أرشيف
الغابون

أعلن قادة الانقلاب العسكري في الغابون يوم السبت، عن إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية للبلاد بشكل فوري، بعد إغلاقها عقب الإطاحة بالرئيس علي بونغو.

وقال الناطق باسم ما يسمى “لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات” أولريك مانفومبي مانفومبي إن اللجنة “قررت بأثر فوري، إعادة فتح الحدود البرية والبحرية والجوية، بدءا من السبت”.

وأعلنت مجموعة من الضباط العسكريين في الغابون صباح الأربعاء، استيلاءها على السلطة عقب فوز الرئيس علي بونغو بولاية رئاسية ثالثة.

وظهر قادة الانقلاب الجديد في القارة الإفريقية، عبر التلفزيون الحكومي للغابون. وهم يعلنون إلغاء الانتخابات وحلّ جميع مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود.

وتأتي محاولة الانقلاب في الغابون، ساعات بعد تأكيد مركز الانتخابات في البلاد، أن بونغو قد فاز رسميا بولاية رئاسية ثالثة. بعد حصوله على 64.27 بالمئة من أصوات الناخبين.

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