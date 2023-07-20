بعد التحكم في حريق غابي داخل التراب التونسي

تمت إعادة فتح المعبر الحدودي أم الطبول بعد التحكم في إطفاء الحريق الذي شب الأمس الأربعاء 19 جويلية 2023، داخل التراب التونسي بالقرب من ذات المعبر، صورة من الأرشيف.

أعلنت اليوم الخميس ولاية الطارف عن إعادة فتح المعبر الحدودي أم الطبول وإرجاع حركة الدخول والخروج بصفة عادية، وذلك بعد التحكم في عملية إطفاء الحريق الذي شب الأمس داخل التراب التونسي بالقرب من ذات المعبر.

وقد قامت الأمس السلطات بإغلاق المعبر بعد نشوب حرائق غابة في التراب التونسي المقابل للمعبر الحدودي بأم الطبول بلدية السوارخ. كما قامت أيضا بإنجاز شريط وقائي حول المعبر بالإضافة إلى وضع تشكيل مختلط للحماية المدنية ومصالح الغابات تحت التأهب تحسبا لأي طارئ.

وقد نقلت اليوم الخميس 20 جويلية، وكالة “الأناضول” عن الدفاع المدني التونسي بيانا صادرا في وقت متأخر أمس الأربعاء، ذكر فيه قيام فرقه بإجلاء 4 عائلات من منازلها بعد أن حاصرتهم النيران بمنطقة ملولة التابعة لمدينة طبرقة من محافظة جندوبة الحدوديّة مع الجزائر.

الوكالة قالت أن جهود الإطفاء تواصلت بعد تلقي تعزيزات من الجيش التونسي ومن قوات الدفاع المدني بـ11 محافظة أخرى. بالإضافة إلى تلقي المساعدة من جمعية الهلال الأحمر التونسي وإدارة الغابات التابعة لوزارة الفلاحة.

واندلع حريق بغابة “ملولة” يوم الثلاثاء 18 جويلية. الحريق أتى على نحو 470 هكتارا من الغابات في ملولة، حسب آخر الأرقام التي تداولتها وسائل إعلامية تونسية. فيما لم يعلن عن أية أضرار بشرية حتى الساعة، مع تضرر في شبكة الكهرباء.

كما نقلت اليوم أيضا وسائل إعلامية تونسية عن الحماية المدنية التونسية تسجيلها 120 في يوم واحد.

وتشهد تونس منذ 5 جويلية الجاري موجة حر استثنائية تجاوزت فيها درجات الحرارة 50 درجة في بعض المحافظات.

ارتفاع درجات الحرارة هذا بالإضافة إلى الرياح اللذان يتسببان في حرائق الغابات، يشكلان أكبر خطر يهدد الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية في تونس، حسب ذات المصدر.

كما نقلت اليوم الخميس 20 جويلية، وسائل إعلامية تونسية عن الحماية المدنية التونسية تسجيلها 120 في يوم واحد.