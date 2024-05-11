إعادة فتح ملف توسيع شركة “سيال” إلى 5 ولايات قريبًا

المشروع استراتيجي ويحظى بأهمية كبيرة.. دربال لـ"الشروق":

كشف وزير الري، طه دربال، عن فتح ملف توسيع شركة المياه والتطهير للعاصمة وتيبازة “سيال” قريبا لتمتد إلى عدة ولايات وسطى، مشددا على أن المشروع استراتيجي ويحظى بأهمية كبيرة وتم تأجيل النظر فيه بالنظر لأولويات القطاع في الفترة الأخيرة.

وأوضح دربال في تصريح لـ”الشروق”، على هامش إحياء الذكرى الـ58 لتأميم المناجم والذكرى الـ57 لتأسيس الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي “سونارام”، الخميس، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، أن هذا المشروع على درجة كبيرة من الأهمية، مشيرا إلى ان النظر فيه تأجل بسبب أولويات القطاع في الفترة السابقة، وعلى رأسها محطات تحلية مياه البحر الجديدة وأيضا مشروع ربط ونقل المياه بمنطقة القطراني بالجنوب الغربي نحو ولاية بشار.

ولفت الوزير دربال إلى أن هذا المشروع يحظى بأهمية كبيرة بالنظر لكونه سيعيد تنظيم شركة المياه والتطهير للعاصمة وتيبازة من جهة، كما سيخفف الضغط على شركة الجزائرية للمياه بالولايات التي سيتم ضمها إلى سيال.

ويتضمن المشروع توسيع إشراف شركة المياه والتطهير للعاصمة وتيبازة “سيال” إلى ولايات وسطى هي البليدة وبومرداس وتيزي وزو والمدية والبويرة، لتحل مكان الجزائرية للمياه التي تقوم حاليا بتسيير المياه والتطهير بهذه الولايات الخمس.

ويهدف المشروع، وفق ما أفادت به مصادر على صلة بالملف لـ”الشروق”، إلى تخفيف العبء البشري والمالي على شركة الجزائرية للمياه بالنظر إلى أنها تتواجد في معظم ولايات الوطن عبر أكثر من 1100 بلدية، في وقت تعاني فيه الأخيرة من متاعب مالية مستمرة منذ سنوات، في ظل مستحقات غير محصلة فاقت 7000 مليار سنتيم (أكثر من 70 مليار دينار).

كما تسعى الوزارة وفق مصادر “الشروق” لمنح الجزائرية للمياه جرعة أوكسجين مالية دائمة من خلال مشروع إنتاج وتسويق المياه العدنية بولاية النعامة، الذي بلغ مراحل متقدمة وينتظر الإفراج عنه قريبا، وهو المشروع الذي سيحمل تسمية تجارية هي “الشط الغربي”، بعد ان جاءت كافة التحاليل المخبرية إيجابية، كما حظي بدعم من وزارة المالية لتجسيده.