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الجزائر

إعادة فتح منحدر الجباحية أمام حركة سير الشاحنات

الشروق أونلاين
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إعادة فتح منحدر الجباحية أمام حركة سير الشاحنات
أرشيف

أعلنت مديرية الأشغال العمومية لولاية البويرة عن إعادة فتح الطريق السيار شرق -غرب على مستوى منحدر الجباحية،  الثلاثاء، أمام حركة مركبات الوزن الثقيل.

وفي بيان لها، أكد المديرية أن مصالحها تعمل حاليا على إزالة لافتات المنع تحضيرا لعملية الفتح الطريق أمام شاحنات الوزن الثقيل الثلاثاء 21 مارس.

وأشارت المديرية إلى أنه سيسمح للشاحنات بالسير في الرواق الأول فقط على مستوى منحدر الجباحية.

من جانبها، أوضحت إذاعة البويرة الجهوية أن عملية فتح الطريق ستتم الثلاثاء على الساعة  15.00 زوالا.

وبتاريخ 4 سبتمبر المنصرم، تقرر غلق الطريق أمام مركبات الوزن الثقيل بسبب أشغال الصيانة على منحدر الجباحية اتجاه الجزائر، وبالضبط من النقطة التي تربطه بالطريق الولائي رقم 05 (منحدر واد رخام) إلى غاية منفذ منطقة الكاليتوس قبل مدينة قادرية.

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