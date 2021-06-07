إعادة فتح نفق الجباحية أمام حركة السير

بعدما تم توقيفها بسبب حادث مرور

أعلنت الجزائرية للطرق السريعة، الإثنين، عن فتح نفق الجباحية أمام حركة السير بعد توقيفها بسبب تسجيل حادث مرور.

وتسبب حادث مرور وقع، الإثنين، داخل نفق الجباحية الرابط بين ولاية البويرة وسطيف في غلق هذا الأخير مؤقتا أمام حركة السير.

وأوضحت الجزائرية للطرق السيارة في بيان لها أن الحادث نتج عن اصطدام بين سيارة و شاحنة داخل نفق الجباحية، ولاية البويرة باتجاه ولاية سطيف.

وأضافت “تعلم الجزائرية للطرق السيارة عن اعادة السير على مستوى الجباحية، ولاية البويرة – سطيف”.