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الجزائر

إعادة محاكمة شعيب أولطاش بتهمة اغتيال المدير العام الأسبق للأمن الوطني

الشروق أونلاين
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إعادة محاكمة شعيب أولطاش بتهمة اغتيال المدير العام الأسبق للأمن الوطني
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المتهم شعيب أولطاش

انطلقت يوم الخميس بمحكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء الجزائر، جلسة محاكمة شعيب أولطاش المتهم باغتيال المدير العام الأسبق للأمن الوطني علي تونسي.

وبرمجت هذه المحاكمة بعد قبول الطعن بالنقض من قبل المحكمة العليا، على الحكم السابق المقرّر في حقّ المتّهم، وإحالة الملف للمحاكمة للمرة الثالثة.

وقد سلطت عقوبة الإعدام في حقّ أولطاش بتاريخ 27 فيفري 2017. قبل أن يحاكم مرة أخرى في 5 مارس 2021، ليدان بعقوبة السجن المؤبد.

و يتابع شعيب أولطاش، الذي كان يشغل منصب مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني بجناية:

  • القتل العمدي للمدير العام الأسبق للأمن الوطني علي تونسي بتاريخ 25 فيفري 2010، مع سبق الإصرار والترصد،
  • مع حيازة سلاح من الصنف الرابع دون رخصة.
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