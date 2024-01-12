إعادة هيكلة المركز الجزائري لمراقبة النوعية

لتعزيز جودة وسلامة المنتجات.. زيتوني يشدد:

أمر وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، الخميس بالجزائر العاصمة، بإعداد دراسة خاصة لإعادة هيكلة المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم بهدف تحسين وتعزيز دوره في مراقبة الجودة والسلامة في المنتجات، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء ذلك خلال زيارة عمل قام بها للمركز، في اطار الزيارات التي يقوم بها إلى الهيئات تحت الوصاية، حيث أمر الطيب زيتوني بإعداد دراسة خاصة بإعادة هيكلة المركز، بهدف تحسين وتعزيز دوره في مراقبة الجودة والسلامة في المنتجات، وتوسيع نطاق عمله لضمان تغطية أوسع للقطاعات ومختلف الصناعات، وضمان تطابقه مع أحدث المعايير الدولية.

وخلال هذه الزيارة، عقد الوزير جلسة عمل مع إطارات المركز، حيث تم الوقوف على أهم الاختلالات والعراقيل التي تواجه هذه الهيئة، وكذا وضعية المخابر التابعة لها عبر كامل التراب الوطني، قصد العمل على تحسين الخدمات المقدمة في مجال حماية المستهلك.

وبهدف تعزيز الرقابة على جودة المنتجات وضمان سلامة المستهلكين، أشار الوزير إلى “أهمية تكثيف جهود المركز في مجال مراقبة الأجهزة الكهرومنزلية والمواد الاستهلاكية، من خلال تعزيز الفحص على هذه الأجهزة لضمان مطابقتها وفقا للمعايير المعمول بها”.

كما أكد زيتوني على ضرورة زيادة تحاليل الجودة والنوعية الخاصة بالمواد الاستهلاكية وتأكيد توافقها مع المعايير الصحية والغذائية، قصد حماية المستهلك الجزائري.