إعادة هيكلة واسعة بالمركزية النقابية

ستشرف عليها اللجنة التنظيمية الغائبة منذ نهاية التسعينات

شكلت قيادة المركزية النقابية اللجنة التنظيمية التي غابت عن هيكل التنظيم النقابي منذ نهاية التسعينيات، والتي أوكلت لها مهام إحداث تغييرات كبرى على الاتحاد العام للعمال الجزائريين على مستوى الاتحادات الولائية والفدراليات الوطنية، من خلال مؤتمرات ستمنع ترشح أعضاء تحضيرها لقطع الطريق أمام ما وصفته القيادة بـ”المؤتمرات المفصلة على المقاس”.

في السياق، أفادت مصادر رفيعة بالمركزية النقابية لـ”الشروق” بأن اللجنة التنظيمية التي نص عليها اجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية في 16 أكتوبر الماضي، وزكاها الأعضاء بالأغلبية، جرى تشكيلها قبل يومين برئاسة زناتي بن يوسف من فدرالية النسيج والجلود، وإشراف من رئيس قسم التنظيم عبد الرحمن رباحي.

كما ضمت اللجنة أسماء نقابية أخرى على غرار تلي عاشور من فدرالية عمال سونلغاز، وبشير زعيو من فدرالية عمال قطاع الري، فضلا عن نقابيين من عدة اتحادات ولائية على غرار تبسة وأم البواقي وأدرار ونقابيين آخرين.

ووفق ما تسرب لـ”الشروق” من معلومات، فإنه من المهام الرئيسية لهذه اللجنة، إحداث عملية هيكلة وتغييرات كبرى على المركزية النقابية، جراء حالة من اللاشرعية التي تعيشها عديد الهياكل وطنيا ومحليا، البعض منها (اتحادات ولائية وفدراليات) سيتم تغييره بالكامل قبل نهاية السنة الجارية من خلال مؤتمرات جديدة.

وتأتي هذه المساعي، ترجمة لما أصر عليه الأمين العام للمركزية النقابية عمار تاقجوت عندما زكاه المؤتمر الاستثنائي الرابع عشر شهر جويلية الماضي وفي عدة مناسبات أعقبت تقلده المنصب، ووصفه الوضع النظامي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بأنه “مر” وتحول إلى “مرض”، من منطلق أن أغلب هياكل الاتحاد فاقدة للشرعية عموديا وأفقيا.

وفي هذا السياق، فإن التغييرات المنتظرة بإشراف من اللجنة التنظيمية المنصبة قبل يومين، ستطال 38 اتحادا ولائيا عبر الوطن، انقضت آجال عهداتها ولم تقم بتجديد الهيكل عبر مؤتمر ولائي.

وستتم عملية التجديد وفق ما أكدته مصادر “الشروق”، عبر منع تام لأعضاء لجان تحضير المؤتمرات من الترشح، تنفيذا لقرارات اجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية الأخير، الذي زكاه الأعضاء بالأغلبية، وهذا لقطع الطريق أمام المؤتمرات المفصلة على المقاس، حيث إنه غالبا ما تقوم لجنة التحضير بخياطة المؤتمر على مقاس أحد أعضائها ليتولى هو منصب أمين الاتحاد الولائي، وهو ما أشار إليه تاقجوت خلال اجتماع 16 أكتوبر، وشدد على أنها ممارسات قد مضت ولن تعود إلى بيت المركزية النقابية.

كما ستمس الهيكلة الكبرى 19 فدرالية وطنية، حيث ستبرمج مؤتمراتها الوطنية تباعا، مع عدم ترشح أي عضو من أعضاء لجان التحضير.