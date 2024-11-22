إعانات إضافية تصل 100 مليون للمتوسطات والثانويات

صرْفها حسب الاحتياجات والأولوية لفواتير الكهرباء والغاز والماء

خصصت وزارة التربية الوطنية إعانات مالية إضافية بعنوان السنة المالية 2024، تتراوح قيمتها بين 58 و100 مليون سنتيم، لفائدة المتوسطات والثانويات على أن يتم صرفها حسب احتياجات كل مؤسسة تعليمية والبداية تكون بتسديد فواتير الكهرباء والغاز والماء، مع تخصيص مبلغ من هذه الإعانة والمقدر بـ15 مليون سنتيم، قصد التكفل بمصاريف تنظيم البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية على مستوى كل متوسطة وثانوية.

وفي هذا الصدد، وجهت المديرية العامة للاستشراف والتخطيط والمالية لدى وزارة التربية الوطنية، بتاريخ 18 نوفمبر الجاري، إرسالية إلى مديري التربية بالولايات ومن خلالهم إلى مديري الثانويات والمتوسطات، تحوز “الشروق” نسخة منها، تعلمهم من خلالها بتخصيص إعانات مالية إضافية لفائدة الثانويات والمتوسطات بعنوان السنة المالية 2024 وذلك قصد تحسين ظروف تسييرها.

وبناء على ذلك، ستستفيد الثانويات التي تدرّس بالنظام الداخلي، من إعانة بقيمة مليون دينار، مقابل 900 ألف دينار لنصف الداخلي و800 ألف دينار للنظام الخارجي، أما المتوسطات، فستستفيد من 780 ألف دينار للنظام الداخلي مقابل 680 ألف للداخلي و580 ألف دينار للنظام الخارجي.

وأمرت مصالح الوزارة، كل المؤسسات التعليمية المعنية، بصرف هذه الإعانة المالية، حسب احتياجاتها وتحديد أولوياتها، خاصة تلك المتعلقة بتسديد فواتير التكاليف الملحقة بالكهرباء والغاز والماء.

كما طالبت الوزارة من جهة أخرى بتخصيص مبلغ 150 ألف دينار من هذه الإعانة، كمصاريف للنشاطات الرياضية، وذلك قصد التكفل بتنظيم البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية، وفقا لما تضمنه المنشور الوزاري رقم 838 المؤرخ في 4 نوفمبر 2024، المتضمن تنظيم البطولة المدرسية للرياضات الجماعية، حيث شددت المراسلة في هذا الشأن على ضرورة إيلاء العناية والأهمية اللازمتين لتجسيد هذه الإجراءات ميدانيا، مع احترام الترتيبات المتعلقة بغلق السنة المالية 2024.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أمرت بالمراقبة الطبية لجميع التلاميذ المشاركين في المنافسات الرياضية المدرسية للرياضات الجماعية التي جاءت بشعار “أبطالنا في أقسامنا”، وتمتد المرحلة الأولى من التصفيات إلى غاية 31 ديسمبر الداخل وذلك على شكل دورات رياضية ما بين الأقسام لتنتهي بتعيين بطل البلدية في كل رياضة، حسب الفئات العمرية، وذلك قبل المرور إلى التصفيات على مستوى الدوائر خلال شهر فيفري 2025 ومن ثم المرور إلى التصفيات الولائية المقررة خلال الفترة الممتدة بين 8 أفريل و8 ماي، فيما يتم تنظيم التصفيات الجهوية خلال شهر جوان 2025، وذلك بعد الامتحانات الرسمية، على أن يتم تنظيم المنافسات النهائية للبطولة الوطنية المدرسية للسنة الدراسية 2024-2025، بالتزامن مع الاحتفالات المخلدة للذكرى الثالثة والستين لعيدي الاستقلال والشباب في الرياضات الجماعية الأربع على غرار كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة.