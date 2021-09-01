إعانات السكن الريفي.. وزارة السكن تصدر تعليمات

أسدى وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي, تعليمات لتسهيل مختلف الإجراءات الإدارية الخاصة بالسكن الريفي وتسريع وتيرة دراسة ملفات الإعانات لفائدة المستفيدين وصبها لمستحقيها.

وكشفت الوزارة، الثلاثاء، في بيان لها أن وزير السكن دعا خلال اجتماع تقني مع الإطارات المركزية إلى العمل على تنسيق الجهود بين مختلف المصالح المعنية قصد تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية.

كما طالب الوزير بضرورة تسريع وتيرة دراسة ملفات الإعانات لفائدة المستفيدين وصبها لمستحقيها قصد الانتهاء من هذا البرنامج في الآجال المحددة.