إعانات عن الأمراض المستعصية وعلاوات للأرامل والأيتام

ابتداء من الفاتح جانفي... تعاضدية عمال التربية والثقافة تخصّص:

أفرجت التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة عن القواعد والضوابط العامة، التي تحكم وتسير ملف المزايا والأداءات التي ستمنح لفائدة مستخدمي القطاع المنخرطين، وهي مجموع الخدمات الاجتماعية التي ستدخل حيز التنفيذ رسميّا ابتداء من الفاتح جانفي المقبل.

وفي هذا الصدد، فقد تم تخصيص إعانة مالية عن الأمراض المستعصية، تصل إلى 5 ملايين سنتيم، ستمنح للمرضى المصابين بالسرطان والقصور الكلوي والإيدز، في حين تقرر أيضا التعويض عن جلسات “إعادة التأهيل الوظيفي”، التي تقرر تسقيفها بـ10جلسات في السنة، شريطة مرور مدة زمنية تتراوح بين سنة وسنتين وثلاث سنوات عن تاريخ إيداع الملف، وذلك حسب طبيعة الخدمة الاجتماعية المقدمة، مقابل ذلك، فقد تم إسقاط كل الأداءات والمشتريات الطبية خارج الوطن، من قائمة الخدمات المعنية بالتعويض.

وصادقت التعاضدية على إجراءات منح المزايا والأداءات لمستخدمي القطاع، والتي شملت عدة أبواب، على غرار منح الأرامل والأيتام، منحة التمدرس الخاصة، المنح العائلية، الإحالة على التقاعد، الإعانة الاجتماعية، المساعدة على مصاريف الجنازة، إعادة التأهيل الوظيفي وباب أداءات طب العيون.

وبعنوان “منح الأرامل والأيتام”، أوضحت الضوابط العامة، بأن اليتيم الذي لديه ولي يعمل، سيحصل على إعانة مالية تقدر بـ7200 دينار، تصرف له مرة وحدة في السنة، مع شريطة مرور سنة كاملة عن تاريخ إيداع الملف، في حين سيكون المستفيد مطالبا وجوبا بإحضار مجموعة وثائق ويتعلق الأمر بشهادة عائلية، شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء وغير الأجراء للبنات فوق 12 سنة، كشف الراتب الشهري الأخير، نسخة من بطاقة الانخراط أو شهادة التحيين اليومي للمتقاعد وصك بريدي مشطب.

وإضافة إلى ما سلف، ستحصل الأرملة غير العاملة على إعانة مالية تصل إلى 24 ألف دينار، وتصرف لها مرة واحدة في السنة، مع ضرورة تجديد الملف سنويا، على أن تكون المستفيدة مدعوة لإحضار الوثائق التالية والمتعلقة بشهادة الوفاة، شهادة عائلية، شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء وغير الأجراء، شهادة عدم إعادة الزواج، كشف الراتب الشهري الأخير، نسخة من بطاقة الانخراط أو شهادة التحيين اليومي للمتقاعد، وصك بريدي مشطوب.

وفي نفس الباب، سيستفيد يتيم الأبوين من منحة تقدر بـ42 ألف دينار، تصرف مرة واحدة في السنة، مع ضرورة تجديد الملف سنويا الملف، على أن يكون المعني بالأمر مطالبا بإحضار كل من شهادة الوفاة للأبوين، شهادة عائلية، شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء وغير الأجراء للبنات فوق 21 سنة، شهادة عدم الزواج للبنات فوق 21 سنة، كشف الراتب الشهري الأخير، نسخة من بطاقة الانخراط أو شهادة التحيين اليومي للمتقاعد وصك بريدي مشطوب.

أما بالنسبة لليتيم الذي لديه ولي لا يعمل، سيحصل على منحة تصل قيمتها المالية إلى 14 ألف دينار، وتصرف مرة واحدة في السنة مع تجديد الملف سنويا، في حين سيكون المستفيد مطالبا بإحضار قائمة وثائق تتعلق أساسا بشهادة الوفاة للعضو المنخرط، شهادة عائلية، شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء وغير الأجراء للأرملة والبنات فوق 21 سنة، شهادة عدم الزواج للأرملة والبنات فوق 21 سنة، كشف الراتب الشهري الأخير، نسخة من بطاقة الانخراط أو شهادة التحيين اليومي للمتقاعد وصك بريدي مشطوب.

وفي مقابل ذلك، سيحصل اليتيم على منحة التمدرس الخاصة وقيمتها 6 آلاف دينار، على أن يتم تسديدها لفائدته مرة واحدة في السنة، مع شرط إحضار شهادة مدرسية.

2 مليون سنتيم كمنحة للزواج و5 ملايين للمحالين على التقاعد

أما بخصوص باب “المنح العائلية”، أوضحت التعاضدية بأنه يشمل أربع منح ويتعلق الأمر أولا “بمنحة الزواج”، حيث سيحصل المعني بالأمر على إعانة مالية تقدر بـ20 ألف دينار، تصرف لفائدته مرة واحدة في السنة، مع شريطة مرور سنة كاملة عن تاريخ إيداع الملف، كما سيكون مطالبا أيضا بإحضار قائمة وثائق وهي عقد الزواج، كشف الراتب الشهري الأخير، نسخة من بطاقة الانخراط أو شهادة التحيين اليومي للتعاقد وصك بريدي مشطوب.

واستناد إلى ما سبق، سيتم تخصيص ما قيمته 5 آلاف دينار “كمنحة للختان” للمنخرط، تمنح مرة واحدة في السنة، للطفل تحت الكفالة، في حين سيكون المنخرط مطالبا وجوبا بإحضار مجموعة وثائق ويتعلق الأمر بشهادة ختان أصلية، شهادة عائلية، شهادة ذوي الحقوق للمنخرطة من الضمان الاجتماعي، كشف الراتب الشهري الأخير، نسخة من بطاقة الانخراط أو شهادة التحيين اليومي للمتقاعد وصك بريدي مشطوب.

أما بالنسبة للمنحة الثالثة والمتعلقة بالإحالة على التقاعد، سيحصل المعنيون على مبلغ مالي تصل قيمته المالية إلى 50 ألف دينار، تصرف لفائدتهم مرة واحدة في العمر، في حين ستتم مطالبتهم بإحضار قرار الإحالة على التقاعد، شهادة توقيف الراتب، مجمل الخدمات، شهادة استيفاء الاشتراكات التي لا تقل عن 10 سنوات بدون انقطاع إلى تاريخ الإحالة على التقاعد، وصك بريدي مشطوب.

وبخصوص العلاوة الرابعة والأخيرة، سيحصل المستفيد على “علاوة الولادة”، وقيمتها المالية تقدر بـ6 آلاف دينار، شريطة إحضار كل من شهادة الميلاد، شهادة عائلية، كشف الراتب الشهري الأخير، نسخة من بطاقة الانخراط أو شهادة التحيين اليومي للمتقاعد، وصك بريدي مشطوب.

إعانة مالية بـ5 ملايين سنتيم لفائدة مرضى الإيدز

وفيما يتعلق بالإعانات الاجتماعية، سيتم منح ما قيمته 50 ألف دينار كإعانة مالية لفائدة المنخرطين المصابين بالأمراض المستعصية وذوي الحقوق إجمالا، على غرار “السرطان، القصور الكلوي والإيدز”، وتصرف مرة واحدة في السنة، شريطة مرور سنتين عن تاريخ إيداع الملف، في حين سيكون المستفيد مطالب بإحضار عدة وثائق وهي، شهادة طبية من مختص توضّح طبيعة المرض، كشف الراتب الشهري الأخير، نسخة من بطاقة الانخراط أو شهادة التحيين اليومي للتقاعد وصك بريدي مشطوب.

كما سيتم منح ما قيمته 20 ألف دينار للمنخرط بالإضافة إلى ذوي الحقوق، كإعانة خاصة بالإعاقة، وتدفع مرة واحدة في السنة، على أن يتم مطالبة المعنيين بإحضار نسخة من بطاقة الإعاقة، كشف الراتب الشهري الأخير، نسخة من بطاقة الانخراط أو شهادة التحيين اليومي للتقاعد، وصك بريدي مشطوب.

مساعدات في مصاريف الجنازة تصل إلى 5 ملايين

وبشأن باب “المساعدة في مصاريف الجنازة”، أكدت التعاضدية على أنه في حال وفاة العضو المنخرط، سيحصل ذوو الحقوق على إعانة مالية تصل إلى 50 ألف دينار، مع شرط مرور سنتين عن تاريخ إيداع الملف، في حين سيكون المستفيد مطالب بإحضار كل من شهادة الوفاة، شهادة عائلية، كشف الراتب الشهري الأخير، نسخة من بطاقة الانخراط أو شهادة التحيين اليومي للمتقاعد، وصك بريدي مشطوب.

في مقابل ذلك، سيحصل المنخرط في حال وفاة زوجته، على إعانة مالية قدرها 30 ألف دينار، مع ضرورة مرور سنتين عن تاريخ إيداع الملف، إلى جانب إلزام المعني بالأمر بإحضار مجموعة وثائق ويتعلق الأمر بشهادة الوفاة، شهادة عائلية، كشف الراتب الشهري الأخير، نسخة من بطاقة الانخراط أو شهادة التحيين اليومي للمتقاعد، وصك بريدي مشطوب.

وأما في حال وفاة ابن العضو المنخرط تحت كفالته، سيستفيد المعني بالأمر من إعانة مالية تقدّر بـ3 ملايين سنتيم، حيث سيكون مطالبا بتقديم بعض الوثائق وتشمل شهادة الوفاة، شهادة عائلية، شهادة ذوي الحقوق للمنخرطة من الضمان الاجتماعي، كشف الراتب الشهري نسخة من بطاقة الانخراط أو شهادة التحيين اليومي للمتقاعد، وصك بريدي مشطوب.

وفي نفس الباب، سيحصل ذوو الحقوق في حال وفاة أحد الأبوين، على إعانة مالية تقدّر بـ5 آلاف دينار، مع توفر شرط مرور سنتين عن تاريخ إيداع الملف، في حين سيكون المستفيد مدعوا لإحضار كل من شهادة الوفاة، شهادة عائلية، كشف الراتب الشهري الأخير، نسخة من بطاقة الانخراط أو شهادة التحيين اليومي للتقاعد، وصك بريدي مشطوب.

أما في حال وفاة شخص تحت كفالة العضو المنخرط، سيحصل المستفيد على قيمة مالية تقدّر بـ10 آلاف دينار، على أن يكون المعني بالأمر مطالبا وجوبا بإحضار قائمة وثائق ويتعلق الأمر بشهادة الوفاة، شهادة عائلية، شهادة ذوي الحقوق من الضمان الاجتماعي، كشف الراتب الشهري الأخير، نسخة من بطاقة الانخراط أو شهادة التحيين اليومي للمتقاعد، وصك بريدي مشطوب.

تعويضات نقدية عن جلسات التأهيل الوظيفي

وبعنوان خدمات إعادة التأهيل الوظيفي، أكدت الأحكام والضوابط سالفة الذكر، على أنه سيتم تخصيص ما قيمته 200 دينار للمنخرط وذوي الحقوق، عن كل “جلسة تأهيل”، حيث تم تسقيفها بعشر جلسات في السنة كحد أقصى، مع شريطة مرور ثلاث سنوات عن تاريخ إيداع الملف، في حين سيكون المعني بالأمر مطالبا وجوبا بإحضار الوثائق الآتية، كشف حساب التعويضات للضمان الاجتماعي، الفاتورة الأصلية أو نسخة منها، وصفة طبية لمختص تحدّد عدد الجلسات التأهيلية، كشف الراتب الشهري الأخير، نسخة من بطاقة الانخراط أو شهادة التحيين اليومي للمتقاعد، وصك بريري مشطوب.

وفي باب “أداءات طب العيون”، أوضحت التعاضدية، بأنه تقرر التعويض عن “الزجاج البصري”، بنسبة 50 بالمائة من مبلغ الفاتورة المقدمة من المنخرط، بالإضافة لذوي الحقوق، في حين تم تسقيفها بـ1000 دينار عن كل زجاجة، مع منح المستفيد أربع زجاجات في السنة.

وفي نفس الإطار، سيتم التعويض عن “إطارات النظارات الطبية” بنسبة 50 بالمائة، من مبلغ الفاتورة المقدّمة من قبل المنخرط بالإضافة لذوي الحقوق، حيث تم تسقيف المبلغ بـ2000 دينار، على أن يستفيد المعني بالأمر من إطار نظارة واحد في السنة.

أما بخصوص “العدسات”، فقد تقرر تمكين المنخرط وبالإضافة لذوي الحقوق، من الحصول على قيمة مالية قيمتها 3 آلاف دينار تمنح له مرة واحدة في السنة، كتعويض لكل طاقم زوجي للعدسات.

وبخصوص الشق الخاص “بالعين الاصطناعية”، سيحصل المنخرط وذوو الحقوق على ما قيمته 4 آلاف دينار كتعويض لكل طاقم زوجي للعدسات، وتسدّد له مرة واحدة في السنة، غير أنه وفي حال “زراعة العين” بما فيها الملحقات، سيستفيد المنخرط وذوو الحقوق من قيمة مالية تصل إلى 6 آلاف دينار لكل طاقم زوجي للعدسات، وتصرف لفائدته مرة واحدة في السنة.