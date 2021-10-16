إعانات مالية للولايات الجديدة بالجنوب

وزارة الداخلية ستتولى مرافقتها في جوانب التسيير

خصصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إعانات مالية للولايات العشر الجديدة بالجنوب، وتقدر الإعانات الممنوحة للولايات العشر الجديدة مبدئيا بـ60 مليون دينار جزائري مخصصة لنفقات التسيير للمصالح التابعة للولايات خلال فترة السداسي الثاني من السنة الجارية 2021، فيما خصصت ذات الدائرة الوزارية، وفق مصادر مسؤولة، غلافا ماليا بـ100 مليون دينار جزائري أي 10 ملايير سنتيم مخصصة لهذه الولايات وذلك لإعداد الميزانية الأولية لسنة 2022، التي تعتبر أول ميزانية ستشرف الولايات الجديدة على تحضيرها، وستصادق عليها المجالس الشعبية الولائية للولايات الجديدة التي ستنبثق عن انتخابات 27 نوفمبر المقبل.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مسؤولة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن هذه الأخيرة، سترافق الولايات الجديدة في جانب إصدار النصوص التنظيمية والقطاعية المختلفة التي تسمح بإعطاء استقلالية في التسيير الإداري.

وفي موضوع ذي صلة بالولايات الجديدة بالجنوب، نظم بولاية ايليزي منتصف الأسبوع الماضي الملتقى الجهوي حول عملية تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصل والولايات الجديدة المنظم من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وهو اللقاء الذي حضره ممثلون عن المديرية العامة للجماعات المحلية والمديرية العامة للمالية والوسائل والمديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية، وكذا الأمينان العامان لولايتي إيليزي وجانت ومديري الإدارة المحلية للولايتين، حيث خصص اللقاء لتقييم عملية تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة، وكذا تحضير وإعداد الميزانية الأولية لسنة 2022 والمنشآت الإدارية والسكنات الوظيفية، وكذا رفع التجميد عن المشاريع المسجلة بهذه الولايات، حيث كان اللقاء فرصة للإطارات المحلية لطرح التساؤلات المتعلقة بالتسيير خلال الفترات الأولى من زمن استقلال الولايات الجديدة وهي فترة لن تكون سهلة بسبب نقص الخبرة لدى بعض الإطارات، إضافة إلى نقص الهياكل وبعض الوسائل بالنسبة لبعض القطاعات والمديريات الجديدة.