إعانة “أفنبوس” للمستفيدين من السكن الترقوي المدعم

نحو تبسيط الإجراءات ورقمنة الجهاز

ردّت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على مساءلة برلمانية كتابية بخصوص إمكانية استفادة أصحاب السكن الترقوي المدعم بصيغته الجديدة من إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “أفنبوس”، بالقول إن مصالح الصندوق قد أطلقت سنة 2020 دراسة لبحث إمكانية منح الإعانة المالية المقدمة من طرفه لفائدة المستفيدين من برنامج السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة.

كما أن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية قد باشر – تضيف الوزارة في ردها المؤرخ يوم 04 نوفمبر 2021 – في إعداد النصوص التنظيمية والإجراءات الإدارية اللازمة لتسيير هذه الصيغة.

ويقوم الصندوق حاليا بالتنسيق مع مصالح الصندوق الوطني للسكن بهدف تحديد كيفيات تدخله في تمويل هذه الصيغة الجديدة والإجراءات العملية والمالية المتعلقة بها وذلك قبل استكمال وضبط التدابير التنظيمية مع مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة.

وفي هذا الشأن، كشفت الوزارة عن تسطير برنامج يهدف إلى رقمنة وتبسيط إجراءات طلبات الاستفادة من الخدمات التي يقدمها ذات الصندوق، كما أشارت إلى أن مصالحها تعكف حاليا على استكمال جميع الإجراءات الإدارية والتنظيمية بغرض إطلاق هذه الخدمة في أقرب الآجال.

ومعلوم أن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية الذي أنشئ بموجب القانون رقم 83-16 المؤرخ في 2 جويلية 1983 يقدم إعانة اجتماعية للعمال في جميع القطاعات، تكمن لاسيما في منح مساعدة مالية غير قابلة للاسترداد للعمال الأجراء والمتقاعدين تقدر بـ50 مليون سنتيم وذلك في إطار اكتساب سكن اجتماعي تساهمي أو انجاز مسكن في إطار برنامج البناء الريفي.