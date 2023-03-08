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العالم

إعانة إسبانية للسلطات المغربية من أجل حراسة حدودها من المهاجرين (وثيقة)

الشروق أونلاين
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إعانة إسبانية للسلطات المغربية من أجل حراسة حدودها من المهاجرين (وثيقة)
أرشيف
قمع المهاجرين الأفارقة على الحدود المغربية

قدّمت الحكومة الإسبانية إعانات مالية بقيمة تتجاوز 62 مليون يورو للمغرب، مقابل العمل على الحدّ من الهجرة غير الشرعية نحو أراضيها.

وحسب ما تظهره وثيقة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد حصل النظام المغربي من حكومة مدريد، على 32 مليون يورو في 2019، و30 مليون يورو في 2022.

ومع ذلك، “تصرّ الرباط على سياسة الابتزاز بآفة الهجرة غير النظامية، للضغط على مدريد”. حسب ما جاء في تعليق الناشط الحقوقي الصحراوي علي روبيو عبر تغريدة في تويتر.

وقال روبيو في تغريدته التي أرفقها بوثيقة الإعانات الإسبانية إن الرباط تسعى لدفع الإسبان “لتقديم تنازلات على المستوى السياسي. خاصة ما يتعلق بدعم المخطط الاستعماري في الصحراء الغربية، وإدارة مجالها الجوي”.

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