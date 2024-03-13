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الجزائر

إعانة السكن الريفي.. هكذا تتم متابعة النتائج وتقديم الطعون

الشروق أونلاين
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إعانة السكن الريفي.. هكذا تتم متابعة النتائج وتقديم الطعون

دعا الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، جميع المسجلين عبر المنصة الرقمية للاستفادة من إعانة السكن الريفي لتصفح حساباتهم وذلك للاطلاع على النتائج.

وأفاد الصندوق في بيان له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أن النتائج والنقاط ستكون كالآتي:

-1-مكتتب منتقي أولى:

-مدعو إلى استخراج الاستدعاء مرفق بإرسالية تقدم إلى محضر قضائي مع ضرورة الالتزام بالحضور في الموعد المحدد.

-حضور المعني أثناء إيداع الملف على مستوى الملحقة الولائية إجباري ولا يقبل ان ينوب عنه أي أحد.

2-مكتتب غير مقبول :

 سيجد المسجل اسباب عدم القبول، سواء بسبب المراقبة لدى مختلف الهيئات أو بسبب عدد النقاط والترتيب بالنسبة للحصة المخصصة للولاية في الدورة الاولى.

وأكد الصندق أنه يمكن تقديم الطعون عند الاقتضاء عبر المنصة الرقمية وهذا خلال الفترة الممتدة  من 12/03/2024 إلى غاية 26/03/2024

وقال الصندوق في بيانه إن الطعون خارج المنصة الرقمية أو خارج الآجال المحددة لا يتم أخذها بعين الاعتبار.

كما نشر الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية”أفنبوس” فيديو توضيحي حول استخراج الاستدعاء.

كما نشر الصندوق فيديو توضيحي حول عملية إيداع الطعون.

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