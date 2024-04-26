-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

إعتداء الشرطة على بروفيسورة إقتصاد يصدم الأمريكيين

الشروق أونلاين
  • 446
  • 0
إعتداء الشرطة على بروفيسورة إقتصاد يصدم الأمريكيين

 يعيش المجتمع الأمريكي صدمة غير مسبوقة، بسبب التحول الخطير في مجال الحريات والديمقراطية، خصوصا في الجامعات الأمريكية.

ويعد الإعتداء على البروفيسورة، كارولين فوهلين، أستاذة محاضرة في جامعة ايموري في ولاية جورجيا الأمريكية، من قبل الشرطة الأمريكية داخل الحرم الجامعة، أحد أبرز الصدمات التي تعرض لها المجتمع الأمريكي المتشبع منذ عشرات السنين بخطابات الديمقراطية وحقوق الانسان.

وجاء الاعتداء على البروفيسورة، كارولين، وزميلتها، نويل مكافي، رئيسة قسم الفلسفة بالكلية، بسبب دعوات قدمتها رئاسة الجامعة إلى شرطة الولاية، من أجل فض اعتصام نظمه طلاب وأساتذة وعلماء، في الجامعة الأمريكية، يدعون من خلاله إلى وقف الابادة الجامعة في حق الشعب الفلsطيني.

ومنذ نحو شهر من الآن، تعيش الجامعات الأمريكية غليان غير مسبوق، في قاعات التدريس والفضاءات المفتوحة داخل الحرم الجامعي، رفضا للدعم الأمريكي الذي تقدّمه إدارة جو بايدن، لجيش الاحتلال الاsرائيلي ورفضا للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلsطيني منذ أكثر من مائتي يوم،

مقالات ذات صلة
الرئيس الإيراني: لن يبقى من الاحتلال الإسرائيلي أي شيئ إذا هاجم أراضينا

الرئيس الإيراني: لن يبقى من الاحتلال الإسرائيلي أي شيئ إذا هاجم أراضينا

جدل كبير في إسبانيا بسبب محاولة الإمارات الاستحواذ على “ناتورجي”

جدل كبير في إسبانيا بسبب محاولة الإمارات الاستحواذ على “ناتورجي”

رسميا.. جامايكا تعترف بدولة فلسطين

رسميا.. جامايكا تعترف بدولة فلسطين

مجلس الأمة يشارك في مؤتمر “رابطة برلمانيون من أجل القدس”

مجلس الأمة يشارك في مؤتمر “رابطة برلمانيون من أجل القدس”

50 سنة على ثورة القرنفل.. هكذا ساهمت الجزائر في الإطاحة بالدكتاتورية في البرتغال

50 سنة على ثورة القرنفل.. هكذا ساهمت الجزائر في الإطاحة بالدكتاتورية في البرتغال

الديوان الملكي السعودي يٌعلن دخول الملك سلمان إلى المستشفى

الديوان الملكي السعودي يٌعلن دخول الملك سلمان إلى المستشفى

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد