إعتداء الشرطة على بروفيسورة إقتصاد يصدم الأمريكيين

يعيش المجتمع الأمريكي صدمة غير مسبوقة، بسبب التحول الخطير في مجال الحريات والديمقراطية، خصوصا في الجامعات الأمريكية.

ويعد الإعتداء على البروفيسورة، كارولين فوهلين، أستاذة محاضرة في جامعة ايموري في ولاية جورجيا الأمريكية، من قبل الشرطة الأمريكية داخل الحرم الجامعة، أحد أبرز الصدمات التي تعرض لها المجتمع الأمريكي المتشبع منذ عشرات السنين بخطابات الديمقراطية وحقوق الانسان.

وجاء الاعتداء على البروفيسورة، كارولين، وزميلتها، نويل مكافي، رئيسة قسم الفلسفة بالكلية، بسبب دعوات قدمتها رئاسة الجامعة إلى شرطة الولاية، من أجل فض اعتصام نظمه طلاب وأساتذة وعلماء، في الجامعة الأمريكية، يدعون من خلاله إلى وقف الابادة الجامعة في حق الشعب الفلsطيني.

ومنذ نحو شهر من الآن، تعيش الجامعات الأمريكية غليان غير مسبوق، في قاعات التدريس والفضاءات المفتوحة داخل الحرم الجامعي، رفضا للدعم الأمريكي الذي تقدّمه إدارة جو بايدن، لجيش الاحتلال الاsرائيلي ورفضا للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلsطيني منذ أكثر من مائتي يوم،