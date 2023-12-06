إعتماد “إعلان الجزائر” في اختتام قمة الوزراء الأفارقة المكلفين بالمؤسسات الناشئة

اعتمد يوم الأربعاء، الوزراء الأفارقة المكلفين بالمؤسسات الناشئة “إعلان الجزائر” الوزاري الثاني المتعلق بتنمية المؤسسات الناشئة.

جاء ذلك في اختتام قمة الوزراء الأفارقة المكلفين بالمؤسسات الناشئة، التي شهدت مشاركة 34 دولة، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وأشاد المشاركون في هذ القمة “بالأهمية التي توليها السلطات العليا في البلاد للشباب حاملي الأفكار والمشاريع المبتكرة، ما يجعل من الجزائر “مثالا” يحتذى به على الصعيد الإفريقي”.

وأكد المكلف بهذه القمة زكريا مغني، أنه تمّ “اعتماد مسودة مشروع القرار الذي ستتقدم به الدول الإفريقية، بقيادة الجزائر، للاتحاد الإفريقي”.

وذلك “في مجال مكافحة ظاهرة هجرة الأدمغة في القارة من طرف جميع المشاركين في هذه القمة والذين ثمنوا دور الجزائر الريادي في مجال المؤسسات الناشئة”.

وأشار إلى أن الوفود المشاركة أبدوا “استعدادهم للتعاون مع الجزائر في هذا المجال، من أجل تعزيز التعاون الإفريقي-الإفريقي”.