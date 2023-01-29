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الجزائر

إعتماد 3 سفراء جدد للجزائر

الشروق أونلاين
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إعتماد 3 سفراء جدد للجزائر
ح.م

وافقت كل من حكومات موناكو وأندورا وكوستاريكا على إعتماد سفراء الجزائر لديها، حسب ما أفاد به بيان للخارجية. 

وحسب وزارة الشؤون الخارجية فقد وافقت حكومة إمارة موناكو على اعتماد سعيد موسي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى إمارة موناكو، مع الإقامة بباريس.

كما وافقت حكومة إمارة أندورا على اعتماد سعيد موسي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى إمارة أندورا، مع الإقامة بباريس.

حكومة جمهورية كوستاريكان وافقت هي الأخرى على اعتماد بلقاسم بلقايد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كوستاريكا، مع الإقامة بمكسيكو.

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