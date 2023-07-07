إعجاب كبير من العرب بالجوهرة ميلود هدفي

وصفوه بالجوهرة الحقيقية التي تفتخر بها كل البلدان العربية

نال المركب الأولمبي ميلود هدفي بوهران إعجابا كبيرا من طرف الرياضيين وبعثات الوفود العربية المشاركة في الألعاب، حيث وصفوه بالجوهرة الحقيقية التي تفتخر بها كل البلدان العربية، لأن المركب أقيم وفق مقاييس عالمية، فالملعب الرئيسي من وجهة نظرهم تحفة حقيقية، أما القاعة المتعددة الرياضات والمسبح الأولمبي، فهما من بين الأجمل على مستوى الوطن العربي، وهو ما تم التأكيد عليه من طرف المشاركين الذين يرون بأن الجزائر قد نجحت في التنظيم بهذه المنشآت المميزة والعالمية، ولم يخف الرياضيون العرب انبهارهم إعجابهم بمدينة وهران الساحلية، وأشاروا بأنهم لم يكونوا يتوقعونها بهذا الجمال الذي يجمع بين الطابع العمراني الإسلامي والأوروبي والحديث في آن واحد، ومن بين الأمور التي لاقت إعجاب الوفود العربية المتواجدة بوهران هي القرية الأولمبية التي وفرت لهم كل ظروف الراحة والأمان، وحظي الجميع باستقبال مميز، ووضعوا في أحسن الظروف وكأن الأمر يتعلق بتنظيم منافسة عالمية وليست عربية فقط، لتعطي الجزائر بعدا لهذه الألعاب التي كانت مجمدة منذ فترة طويلة مثل ما كان عليه الحال في الألعاب المتوسطية العام الماضي، حين رفعت الجزائر سقف التنظيم والمنافسة إلى مستويات عالية جدا يصعب الوصول إليها.