إعداد قانون خاص للمكلفين بالنظافة بقطاع الصحة

يخص مختلف الأسلاك من أعوان وتقنيين

كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، الاثنين بالجزائر العاصمة، أن وزارته بصدد إعداد قانون خاص بالمكلفين بالنظافة لمختلف الأسلاك من أعوان وتقنيين.

وأوضح الوزير خلال إشرافه على افتتاح اليوم الوطني الأول للنظافة الاستشفائية، أن الوزارة بصدد إعداد دراسة قانون خاص بالمكلفين بالنظافة لمختلف الأسلاك من أعوان وتقنيين لتفادي انتقال الأمراض المعدية التي لها علاقة بالعلاج.

وأكد في ذات السياق على ضرورة إعطاء النظافة البيئية وسلامة المحيط على مستوى الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة “أهمية كبرى” من اجل سلامة الجميع والحماية من الأمراض المنتشرة في هذا الوسط.

واعتبر الوزير أن الاهتمام بالنظافة في الوسط الاستشفائي “يعكس مدى التزام وزارة الصحة بضمان سلامة وراحة المرضى”، مبرزا أن تنظيم هذا اللقاء يهدف إلى “التوعية والتحسيس بأهمية احترام البيئة من قبل مهنيي الصحة والمرضى من خلال احترام مختلف البروتوكولات والتوجيهات بهذا الخصوص”.

من جانبه، ثمن ممثل المنظمة العالمية للصحة بالجزائر، الدكتور نوهو أمادو، ترسيم يوم وطني للنظافة في الوسط الاستشفائي، بالنظر – كما قال – إلى “ارتفاع وتيرة الأمراض المعدية المرتبطة بالعلاج في العالم، والتي تصيب مريضا واحدا من 100 مريض خلال مكوثه بالمستشفيات”.

وأشار، استنادا إلى تجربة الخبراء والمسيرين، أن “العلاج النظيف والآمن لابد أن يكون شاملا حتى لا يتم تعريض الأشخاص إلى الأمراض المنتشرة في الوسط الاستشفائي”.