إعدام سنغافورية بسبب “الوزن الزائد”.. ما القصة؟

أقدمت السلطات السنغافورية على إعدام امرأة للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما، بسبب حيازتها وزنا زائد من المخدرات وهو ما لا تسمح به الدولة.

أُدينت المواطنة ساريديوي جاماني،45 عاما، بتهمة الاتجار بـ 30 غراما من الهيروين في عام 2018.

وهي ثاني مدانة مخدرات يتم إعدامها قبل أسبوع، بعد زميلها السنغافوري محمد عزيز بن حسين منذ مارس 2022.

وكانت أعلى محكمة في المدينة قد رفضت الاستئناف ضد إدانة ساريديوي في 6 أكتوبر من العام الماضي، وقالت السلطات إن التماس عفو رئاسي لم يكلل بالنجاح.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن المتهمة اعترفت خلال محاكمتها أنها كانت تخزن الهيروين للاستخدام الشخصي خلال شهر رمضان.

وينص قانون سنغافورة على أن عقوبة الإعدام ستُفرض على أي شخص يتم القبض عليه وهو يتاجر بأكثر من 500 غرام من الحشيش أو 15 غرام من الهيروين.

وانتقد الملياردير البريطاني السير ريتشارد برانسون مرة أخرى سنغافورة عملية الإعدام، قائلا إن هذه العقوبة ليست رادعا للجريمة.