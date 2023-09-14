إعدام عسكريين اثنين بتهمة الخيانة في السعودية

أعلنت وزارة الدفاع في السعودية يوم الخميس في بيان، عن تنفيذ حكم الإعدام بحقّ عسكريين اثنين، لاتهامهما بجرائم الخيانة.

ويتعلق الأمر حسب ما جاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية في المملكة بـ:

المقدم الطيار الركن، ماجد بن موسى عواد البلوي،

ورئيس الرقباء، يوسف بن رضا حسن العزوني.

وأدين المتهم الأول بارتكاب “جريمة الخيانة الحربية وعدم المحافظة على مصالح الوطن وعلى شرف الخدمة العسكرية”. فيما وُجّهت إلى الثاني تهم “الخيانة العظمى، والوطنية، والحربية”.

“وبعد أن صدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهما (حكم الإعدام)، تم تنفيذ حكم القتل بحق المذكورين يوم الخميس بقيادة منطقة الطائف”، يضيف البيان.