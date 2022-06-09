إعدام مقاتل مغربي وقع أسيرا في حرب أوكرانيا

ذكرت وسائل إعلام روسية أن بريطانيين ومغربيا أُلقي القبض عليهم أثناء القتال في صفوف أوكرانيا يواجهون عقوبة الإعدام.

وأوضحت وكالة ريا نوفوستي للأنباء الروسية بإن أحكام الإعدام صدرت الخميس على بريطانيين ومغربي أُلقي القبض عليهم أثناء قتالهم لصالح أوكرانيا.

فيما ذكرت وكالة تاس للأنباء أن الرجال الثلاثة قالوا إنهم سيستأنفون الحكم.

وكانت المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك، قررت معاقبة مقاتلين بريطانيين ومغربي وقعوا أسرى بـ”الإعدام”.”

بالفيديو.. القبض على شاب مغربي ضمن المقاتلين الأجانب بأوكرانيا

ويوم 22 أفريل 2022، أعلنت وسائل إعلام روسية، أن جيش موسكو الموجود في أوكرانيا، ألقى القبض على مواطن مغربي كان يشارك في الحرب في صفوف مشاة البحرية بالقوات المسلحة الأوكرانية، باعتباره أحد “المرتزقة” الأجانب.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأسير المغربي إبراهيم سعدون خدم في الجيش الأوكراني بموجب عقد وقع عليه في مارس الماضي، وأشارت إلى أن الشخص المذكور درس في البحرية بمعهد كييف بوليتكنيك وكلية الديناميكا الهوائية وتكنولوجيا الفضاء.

وظهر هذا الشاب المغربي، وهو شاب في الفيديو هزيل البنية بلباس عسكري للجيش الأوكراني.

واعتبرت أن المذكور هو أحد “المرتزقة” الأجانب الذين يخدمون في صفوف الجيش الأوكراني، في مواجهة العملية العسكرية التي تقودها موسكو في البلاد. وسُجل أن الشخص المذكور كان في حالة ذعر عندما أسره جنود روس.

وأفادت المصادر نفسها أن مصير المغربي الأسير ما زال مجهولا، فيما نقل عن مسؤول قوله إن “المرتزقة الأجانب” الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا سيواجهون عقوبة الإعدام.

وأضاف أنه على عكس العسكريين الأوكرانيين، لا يمكن للمقاتلين الأجانب الاستفادة من أحكام اتفاقية جنيف المنظمة لحقوق أسرى الحرب، حيث أن السجين المغربي يخضع حاليًا لاختصاص ما أسماه “برلمان دونيتسك”. الجمهورية الشعبية “.