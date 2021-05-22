إعذارات بالجملة للمترشحين في ظرف 72 ساعة من الحملة

تجاوزات بالمساجد.. وحملة مسبقة وعدم احترام لترتيب الملصقات

بعد مرور 72 ساعة فقط، من بداية الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل، سجلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تجاوزات وخروقات لبعض المترشحين الذين وجهت لهم إنذرات وإعذارات على غرار استغلال المساجد من طرف أحد الأحزاب السياسية بولاية بسكرة وشروع قائمة حرة تحمل تسمية “أصوات النجاح” في تنشيط حملة انتخابية قبل الأوان، ناهيك عن عدم احترام الترتيب في الملصقات الإشهارية للمترشحين.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قد وقفت على بعض التجاوزات أو ما يعرف بتجاوز الخطوط الحمراء خلال الأيام الأولى لانطلاق الحملة الانتخابية، وهي الممنوعات التي سبق وأن حذرت منها مصالح شرفي المترشحين قبل انطلاق الحملة، سواء تعلق الأمر بالأحزاب سياسية أو المترشحين الأحرار، على غرار استغلال المساجد وبيوت الله لتنشيط الحملة الانتخابية، وهو ما وقع مع حزب سياسي في ولاية بسكرة الذي وجه له إنذار بسبب اختيار مسجد عقبة بن نافع في الولاية ذاتها للإعلان عن انطلاق الحملة الانتخابية، فيما تم توجيه إنذار آخر لقائمة حرة تحمل تسمية “أصوات النجاح” بسبب شروعها في حملة انتخابية قبل الأوان، أين قام المترشحون ضمن هذه القائمة في تنشيط عمل جواري في إطار الحملة الانتخابية في بعض المناطق يوم الأربعاء الماضي الذي سبق يوما واحدا انطلاق الحملة الانتخابية.

ولم تختلف كثيرا التحذيرات الموجهة للمترشحين عن تلك المسجلة في الاستحقاقات الماضية على غرار عدم احترام الترتيب في الملصقات الإشهارية والفوضى في وضع اللوحات الإشهارية، الأمر الذي من شأنه أن يسيء للعملية الانتخابية وللمترشحين في حد ذاتهم. وفيما يخص القاعات التي ستحتضن تجمعات الراغبين في دخول غمار التشريعيات المقبلة أشارت – مصادرنا – أنه لحد الساعة لم يتم تسجيل أي تجاوز فيما يخص البروتوكول الصحي الذي حددته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابية، وهذا في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة للحملة الانتخابية.

يأتي هذا في وقت فضلت فيه العديد من التشكيلات الحزبية تنشيط أول أيام من حملتها الانتخابية في مقرات أحزابها، مكتفية فقط بمناضليها على غرار التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة العدالة والتنمية وتجمع أمل الجزائر، أين نشطت رئيسة الحزب “تاج”، فاطمة الزهراء زرواطي، لقاء إعلاميا بالمقر الوطني للحزب يوم الجمعة، وهو ما طرح العديد من التساؤلات حول مدى قدرة هذه الأحزاب على استقطاب المواطنين في القاعات لإقناعهم ببرنامجهم الانتخابي لاسيما وأن هذه الأخيرة كانت في وقت سابق “تفتخر” بملء القاعات في المواعيد الانتخابية على غرار حزب جبهة التحرير الوطني الذي يعيش تحت وقع “صدمات” داخلية أثرت على تجمعات الأمين العام للحزب أبو الفضل بعجي الذي يواجه اليوم مناضلي الآفلان الغاضبين من الإقصاء.