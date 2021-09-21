إعذارات للمكتتبين ضمن الترقوي العمومي المتخلفين عن الدفع

أعطى المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، نسيم رسيم غالم، الثلاثاء، تعليمات بمواصلة إرسال الإعذارات لمكتتبي سكنات الترقوي العمومي المتخلفين عن دفع مستحقات المسكن الخاص بهم وإلغاء الاكتتاب في حالة عدم الدفع، حسب ما أفادت به المؤسسة.

وجاءت هذه التعليمات خلال ترؤس غالم، بمقر المديرية العامة للمؤسسة، لاجتماع تقييمي حضره إطارات المؤسسة والمديرون الجهويون ومديرو المشاريع، حسب ما اوضحته المؤسسة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وبعد افتتاح الاجتماع، المنعقد تطبيقا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة، استمع غالم إلى شروحات مفصلة قدمت من قبل المديرين الجهويين عن وضعيات المشاريع السكنية التي تشرف على إنجازها المؤسسة الوطنية للترقية العقارية وعلى وجه الخصوص “سكنات الترقوي العمومي وسكنات الترقوي الحر”.

ق. و