إعذار الشركة السويسرية المكلفة بإصلاح تيليفيريك وهران

طلب منها تسليمه قبل انطلاق ألعاب المتوسط

ألزمت السلطات الولائية في وهران، الشركة السويسرية “جرافينا” المكلفة بإنجاز ورشات المصعد الهوائي “تيليفيريك”، بتسليم المشروع قبل نهاية شهر مارس القادم، كآخر أجل تلقت الشركة الأجنبية الفائزة بصفقة إنجاز هذا المصعد الهوائي إعذارا بشأنه، على خلفية توقف المشروع ورفض الشركة السويسرية استمرار الأشغال لأسباب مالية بحتة.

وذكرت مصادر مؤكدة أن والي وهران، وجه تعليمات إلى مدير النقل الجديد، بمنح “جرافينا” مهلة غير طويلة لتسليم المشروع بعد حصولها في الأيام الأخيرة على ما مقداره 147 مليون دينار جزائري نظير 60 بالمائة من الأشغال، بحيث اضطرت وزارة النقل إلى تسديد مستحقات السويسريين العالقة منذ تسعة شهور. وأمر والي وهران سعيد سعيود، بتكثيف وتيرة الأشغال ومضاعفة فرق العمل باعتماد نظام التناوب، لأجل استلام المشروع قبل تظاهرة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في طبعتها الـ 19 المقررة في صيف السنة الجارية في الفترة ما بين 25 جوان إلى 5 جويلية.

وبحسب ما توافر من معطيات، فإن الأشغال المتبقية من هذا المرفق الحيوي، الذي حرص على إتمامه الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، في آجال محددة، تتمثل في إعادة تأهيل وتوسيع ثلاث محطات تخص سي صالح، أعالي سلسلة جبل مرجاجو ومحطة حي النصر، إذ سيتيح المشروع رؤية بانورامية على الباهية من أعالي مرجاجو. وأوردت مصادر “الشروق” في هذا السياق، أن الشركة السويسرية جرافينا، تلقت توجيهات بمضاعفة التعداد العمالي بغرض إنهاء أشغال تيليفيريك وهران قبل انقضاء شهر مارس المقبل، بحيث تم تركيب 11 عمودا كهربائيا للعربات الحاملة، في انتظار إتمام أشغال محطات أخرى، كما تهم الأشغال المتبقية التي باتت مطلوبة قبل التاريخ المحدد، كلا من أجهزة شحن عالية الدقة ومعدات وتجهيزات إنذار وآلات رقمية متطورة متصلة بالهواتف المحمولة الذكية، تستعمل في الطوارئ المحتملة.

في هذا السياق، تم تشكيل لجنة متابعة تتكون من إطارات بمديرية النقل وكوادر عن ديوان الوالي، ترفع تقارير أسبوعية إلى المصالح الرسمية بشأن سير الأشغال، والوقوف على مكامن الخلل المحتملة لتدارك ذلك بشكل سريع، إذ تلقت الشركة السويسرية، توجيهات هامة بتقديم أشغال نوعية في مشروع حيوي ظل مطلب ساكنة عاصمة الغرب الجزائري، إضافة إلى الاعتماد على تجهيزات متطورة للغاية، على غرار نظام إنذار وتجهيزات التحكم عن بعد. وحري بالذكر أن مشروع مرفق النقل الجماعي الذي يشتغل بالعربات المعلقة، كان محط أنظار الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، الذي شدد على ضرورة الانتهاء من أشغاله قبل انطلاق العرس المتوسطي القادم في وهران، على أن يوفر عشرات مناصب الشغل، وأن يرتقي بالباهية وهران إلى كبريات المناطق السياحية في حوض البحر المتوسط. ومعلوم أن مشروع تهيئة المصعد الهوائي لولاية وهران الذي يربط بين المدينة والموقع السياحي “سانتا كروز”، الذي بعثت أشغاله مجدداً في أعقاب زيارة وزير النقل إلى وهران في 11 ديسمبر الفائت، ستكون أسعار خدمته أقل من الأسعار المعمول بها في العالم.