إعصار “جيرارد”.. تحذير من وصول سرعة الرياح إلى 160 كلم في شمال فرنسا

حذّرت السلطات الفرنسية يوم الإثنين، من وصول سرعة الرياح إلى 160 كلم في الساعة، في المناطق التي يصل إليها إعصار “جيرارد”، الذي يضرب شمالي البلاد.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، سيكون تأثير الإعصار كبيرا في الأجزاء الشمالية من فرنسا، بما في ذلك العاصمة باريس.

وأصدرت مصالح الأرصاد الجوية تحذيرات باللون البرتقالي في 23 منطقة فرنسية، بسبب الإعصار. محذّرة من احتمال وصول سرعة الرياح إلى 160 كم في الساعة.

وبلغت سرعة الرياح ليل الأحد 132 كلم في الساعة، حسب المصدر ذاته. وقد تسبّب الإعصار في تعطل حركة القطارات وقطع التيار الكهربائي في المناطق الشمالية.